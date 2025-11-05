嘆台積電輕易被賣！蕭旭岑：國民黨跟台灣人站一起，民進黨跟美國人站一起
國民黨主席鄭麗文從參選到當選以來，兩岸論述始終備受關注與爭議，她日前接受《德國之聲》專訪時表示，願意與中國國家主席習近平會面，推動兩岸和解，鄭麗文強調，與習近平見面最重要的是營造誠意與善意，希望未來能以各種可能的方式，接觸所有有助於促進和平的人士。對此，國民黨副主席蕭旭岑表示，國民黨的責任是守護台灣人民的身家、性命與財產，他也直言，國民黨是跟台灣人站一起，民進黨不是跟台灣人站在一起，民進黨是跟美國人、跟自己的利益站在一起。
蕭旭岑在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》表示，鄭麗文身為黨主席有兩點相當不容易，第一，是激勵人心，因為國民黨在野已經十年，黨員士氣相對低迷，加上今年大罷免許多黨務主管被搜索、扣押，更讓士氣受到打擊，不過，鄭麗文從參選、當選到公開演說，都展現出凝聚人心、重振士氣的力量；第二，是路線清晰，作為黨的領導人，政治路線一定要明確，否則黨員無法依循，至少鄭麗文讓黨員知道要往哪個方向走，這兩點她做的蠻成功。
蕭旭岑強調，國民黨的兩岸論述要從台灣人出發，國民黨應該堅定的跟人民站在一起，「我們做的事情都是為了台灣人，而台灣人天生是不會跟中國分離的，因為我們的祖先來自中國，我們也是拜同樣的神明、有共同信仰，兩岸情感是切不斷的。」
蕭旭岑提到，鄭麗文有一句話講得很好，「我們是要代表台灣人的價值跟精神，永遠跟台灣人民堅定站在一起」，這就是國民黨重新出發的契機，今天國民黨做的事情就是要保護台灣人。如今，很多有錢人已經把資產移到國外去了，為什麼？因為《經濟學人》說台灣是最危險的地方，所以《德國之聲》問鄭麗文什麼是國際公認，這就是國際公認。
賴清德對美、對日關係好卻沒成果
蕭旭岑表示，當回到國民黨跟台灣人站在一起，國民黨要幫台灣人守護住身家、性命、財產，國民黨就有重新出發的契機，國民黨是跟台灣人站在一起，民進黨不是跟台灣人站在一起，民進黨是跟美國人站在一起、是跟自己的利益站在一起。
蕭旭岑指出，民進黨如果真的跟台灣站一起，怎麼會隨隨便便就把台積電賣掉，應該當籌碼跟美國人談，關稅至少給台灣10%以下，台積電才到美國設廠，「如果今天總統賴清德有這個Guts，美國會不跟我們談嗎？美國根本不鳥我們，因為它知道（台灣）一定會聽話。」
蕭旭岑透露，馬英九前總統在任時，美國非常尊重台灣，美國免簽是馬英九拿到的，因為馬前總統兩岸關係太好了，美國想要把台灣拉住，所以就給台灣很多好處。不只美國，對日關係，這幾任總統誰最好，很諷刺，居然是馬英九，因為只有馬英九簽訂《台日漁業協議》，因為日本人怕台灣跟中國聯手保釣（釣魚台），所以日本政府趕快跟台灣政府簽《台日漁業協議》。
蕭旭岑直指，「可是賴清德跟日本這麼好，日本人跟我們簽什麼嗎？賴清德還去安倍晉三的告別式，結果也沒有，這就是國家利益的問題，當你展現台灣的自主性，台灣可以跟中國好、也可以跟日本、美國好，當然它必須來拉攏你。」
