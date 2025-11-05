嘆吳音寧淪工具人！游盈隆批綠營「用人不顧社會觀感」 推測黨中央真正目的

近期受到高度關注的台肥（台灣肥料公司）董座人事案，原本預期將空降掌舵的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，因缺乏專業背景備受質疑，最終改由原台肥總經理張滄郎出任、吳音寧僅任董事；針對相關風波，台灣民意基金會董事長游盈隆感嘆，民進黨在用人方面不顧社會觀感、對吳音寧來說並不公平。

游盈隆在《民眾之聲-言之有午》節目接受民眾黨副秘書長許甫專訪，坦言台肥董座風波「吳音寧被過度消耗」；游盈隆表示，民進黨在用人方面不在乎社會觀感雖非新鮮事，但這次迫於輿論壓力不得不急踩剎車、臨時終止人事案，對吳音寧來說並不公平。

不過游盈隆也進一步指出，雖然吳音寧在這場風波中，像被當成工具人一樣過度消費，但這齣政治戲碼仍可能藏有內幕；游盈隆表示，經過這次事件，吳音寧再度成為話題焦點，不排除是民進黨高層「精算過後的高招」，為的是提升她（吳音寧）的曝光度，並直接推派她參選下一任彰化縣長。

