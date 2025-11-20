嘆國家被逼上失速列車 卓揆盼挺院版財劃法

行政院長卓榮泰嘆立法院新修的財劃法如同失速列車。（圖／TVBS）

行政院公布政院版財劃法，院長卓榮泰強調將盡速送交立法院審議，並期盼在野黨立委能夠支持。卓榮泰以「財政失速列車」形容當前立院版的財畫法困境，呼籲各方正視問題嚴重性。政院版財劃法主要規劃六都增加15%、16縣市增加25%的補助，目的在於縮小地方財政差距。對此，桃園市長張善政表示認同修法方向，台中市長盧秀燕希望中央與地方能以民為念協商成功，而台北市長蔣萬安則表示需要更具體的數字作為討論基礎。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰嘆立法院新修的財劃法如同失速列車。（圖／TVBS）

行政院今天公布政院版的財政收支劃分法，行政院長卓榮泰強調會盡速將法案送至立法院，並希望在野黨立委能夠支持這項法案。卓榮泰進一步表示，當國家被迫坐上一部財政失速列車，這部列車難以掌控，一定會出狀況。面對立法院再修版的財劃法，卓榮泰不滿地表示，政院被迫違法舉債編預算，因此決定端出政院版修法。

卓榮泰表示，政院花了很多時間與地方溝通，唯有審慎才能提出一套可長可久、長治久安的修正方案，而不是像立法院那樣修了又錯、錯了再修，越修越錯。政院強調，不管是規模、計畫性補助款，還是淨釋出額，政院版都比立院版更好。政院也表示，此次修法目的在於縮短貧富差距，因此六都的增幅會比其他16縣市少，但台北市的統籌分配款仍是全國最高，新北市則是三項補助款增加數全國最高。

對於政院版財劃法，桃園市長張善政表示，這個方向是好的，所有縣市不分藍綠都應該一起協助行政院。台中市長盧秀燕則表示，地方政府殷切希望中央與地方、兩院能以民為念，協商成功，嘉惠地方。台北市長蔣萬安則持較保留態度，表示需要中央提供具體的數字，才能有後續討論的基礎。

政院版財劃法對地方財政影響重大，根據政院說明，台南的統籌分配款比今年多出一倍，高雄的三項合計總額為全國最高，桃園和台中與現行相比也都有所增加。然而在狀況尚未明朗前，部分藍營首長仍持保留態度，顯示財劃法修正仍有待各方進一步協商與溝通。

更多 TVBS 報導

政院版《財劃法》 北市統籌稅款全國最高、台中補助總額增幅最多

《財劃法》出包！賴清德：在野拒絕政院覆議 才釀今天的結果

卓榮泰提政院版財劃法嗆迎戰 蔣萬安批：完全忽視地方的努力

將會韓國瑜談《財劃法》 卓榮泰：中央沒病、是國會逼吞錯的藥

