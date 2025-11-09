嘆國民黨「正當性被挖空」！蔡正元再談鄭麗文風波：民進黨最喜歡的戰場

​國民黨主席鄭麗文8日出席「台灣地區政治受難人互助會」所舉辦的「1950年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，遭到民進黨及藍營保守派人士批評，前立委蔡正元也不禁痛批「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』」；另外蔡正元於9日再度透過臉書發文，感嘆當政的外省人正以民族大義為幌子，挖空蔣介石正當性的同時「也挖空了國民黨在台灣的正當性」。蔡正元示警，此舉不僅是將權利基礎建立在流沙上，更是民進黨和台獨最喜歡的戰場。

蔡正元透過臉書發文、還原歷史脈絡指出，隨著1949年國民黨敗於共產黨，黯然下台的蔣介石改以中國國民黨總裁名義，帶領中國民國政府，並於1950年3月恢復總統職權。

值得注意的是，在蔡孝亁案引發了白色恐怖事件，蔣介石大動作肅清1800多名共產黨人及相關人士的同時，中共政權的領導人毛澤東，也發起了「鎮壓反革命運動」，一口氣逮捕了300多萬人，處決了超過87萬名的國民黨人及相關人士。

前立委蔡正元感慨「國民黨的正當性被挖空」。（資料照，柯承惠攝）

蔡正元表示，蔣介石、毛澤東幾乎在同一時期用極端手段鞏固政權，而隨蔣政府遷台的「外省族群」，則包含了鄭麗文、馬英九、趙少康，甚至是段宜康、王定宇、于北辰、范雲等人。

「外省人在台灣的政治正當性，就是來自蔣介石來台灣的正當性」，蔡正元指出，如果這些外省人沒有跟著蔣介石來台，就會成為毛澤東「鎮壓反革命運動」的受害者，因此就歷史脈絡來看，無論是「中華民國法制」還是「國民黨」在台灣的正當性，都源於蔣介石對台灣的統治。

蔡正元強調，外省人不該靠著踐踏蔣介石來建立政治立場，畢竟沒有蔣介石，這些外省人在台灣政治上，就沒有存在的正當性。

「這個道理有那麼難懂嗎？」蔡正元無奈表示，不是不能追求兩岸和平，但如果外省人做的是「高舉民族大義」的同時，一邊扯連戰的地位，一邊挖空蔣介石的正當性，那就等同於挖空國民黨在台灣的正當性；菜蹭源市警，這樣的行為無疑是「把權利基礎建立在流沙上」，而這正是民進黨和台獨最喜歡的戰場。

