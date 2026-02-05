嘆在野擋軍購「不是正常監督」 前藍委示警殘酷現實：等川普沒耐心將由全台承擔

由國民黨、民眾黨主導的立法院連續10次擋下軍購特別條例，受到全台民眾，甚至美國部分官員的高度關注，國民黨前立委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁提醒，在華府的認知當中，軍購案與關稅協議是有高度連動的政治事實，若在野一味阻擋，恐被視為「不正常的國會監督」，最終後果則將由全台灣人民承受。

許毓仁透過臉書指出，共和黨參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）、資深參議員蘇利文（Dan Sullivan）等重量級參議員已公開對在野阻擋軍購案表達關切。許毓仁提醒，從相關人士的發言可以發現，在華府的現實判斷中，軍購與台美貿易與關稅協定是「高度連動」的政治事實，而非彼此獨立的技術議題。

廣告 廣告

「在華府眼中，這將不再被視為正常的國會監督」，許毓仁表示，若再業持續封殺軍購條例、甚至阻擋台美關稅協定，將損害到台灣在整體戰略合作的可信度。

​ 為什麼川普要提高關稅？ ​​​



許毓仁進一步補充，無論是軍購還是關稅協議，都是美國總統川普（Donald Trump）高度重視、並反覆定錨的施政重點，若在野阻擋軍購、關稅協議，不僅可能被美方認定台灣內部連最基本的自我防衛共識都不存在，甚至可能川普讓失去耐心，將原本談妥的15%關稅大幅調高40%「並非不可能」，而南韓就是前例之一。

「政治後果，將由台灣直接承擔」，許毓仁強調，一旦關稅大幅調高，受傷的將不只是某個政黨，而是整個台灣的產業、企業、勞工與一般民眾，屆時不會細分責任歸屬的選民，只會記得哪一個政黨被視為「製造風險的一方」。許毓仁指出，川普、習近平的通話顯示「台灣已重新回到大國政治的核心議題」，台灣問題更被列為重中之重，台灣能否展現自我防衛與戰略一致性的決心，正在被放大檢視，「時間並不站在台灣這一邊」。

更多風傳媒報導

