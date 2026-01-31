嘆審查藍自肥法案！蘇巧慧：有愧人民託付

▲蘇巧慧表示，非常希望未來的立法院能重新回到正軌，畢竟審查的都不是福國利民的法案，而是國民黨自肥的法案（圖／蘇巧慧辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院本會期昨（30）日落幕，藍白以人數優勢，強闖爭議法案，包含不當黨產條例修法、衛星廣播電視法修正案，以及攸關立委助理費修法。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（31）日受訪時表示，非常希望未來的立法院能重新回到正軌，畢竟審查的都不是福國利民的法案，而是國民黨自肥的法案，立院現在變成只為國民黨服務。

蘇巧慧上午在綠委張宏陸等人陪同下，前往板橋幸德市場掃街。對於立院昨天三讀通過爭議法案一事，蘇巧慧受訪時說，這屆立法院確實相當混亂，本來應該是要審理預算的會期，但到昨天，一項預算提案都沒有審查完成。

蘇巧慧提到，在國民黨主導的議程下，通過的是給國民黨400億黨產的年終獎金，且也把立法院助理的薪資，變成給立法委員的補助，「大家可以看得出來，整個制度都已經被破壞了」。

蘇巧慧說，非常希望未來的立法院能夠重新回到正軌，畢竟審查的都不是福國利民的法案，而是國民黨自肥的法案，「本來立法院應該是要為人民來服務，但是現在卻只為國民黨來服務，實在是有愧人民的託付」。

此外，針對攸關助理費的《立法院組織法》，蘇巧慧也在臉書指出，這把原本給公費助理的人事費用，全部變成立法委員補助費，意圖將貪污合理化，更扯的是，國眾兩黨所提出的再修正動議甚至還拿掉助理結婚補助、生育補助、喪葬補助、子女教育補助的文字，「說好的提升助理待遇呢？」

蘇巧慧提到，身為立法委員，在國會應該做的是為人民服務，打造更好的公民社會，而不是提出、通過各種自肥國民黨的法案，反而最重要的中央政府總預算、牽涉國家安全的軍購，一毛錢都沒通過，還送給國民黨400億的黨產當年終獎金。

