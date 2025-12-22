嘆廈門台商活動屢遭抹紅 林思銘批雙標：從不存在任何政治指示

林思銘今（22日）嚴詞表示，執政黨對美、日的台商活動就說是正常交流，廈門台商活動卻動輒抹紅，如此雙標不公正也不合理。（資料照／林思銘辦公室提供）

國民黨立委近日一同前往中國廈門參與台商活動，《自由時報》稱此為中方希望國民黨確保賴政府的國防軍購特別預算、國安法制修正案無法通過。參與其中的國民黨立委林思銘今（22日）嚴詞表示，他不需要接受任何「旨意」，尤其執政黨對美、日的台商活動就說是正常交流，廈門台商活動卻動輒抹紅，如此雙標不只不公正，也完全不合理。

《自由時報》報導，中共近期透過廈門台商協會活動，邀請前國民黨副主席蔣孝嚴、國民黨大陸事務部主任張雅屏、桃園市議長邱奕勝，以及藍委林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉等人赴中。希望國民黨確保賴政府的國防軍購特別預算、國安法制修正案等在本會期結束前無法通過。

林思銘今對此表示，台商不該被區分顏色，支持出外打拼的台灣人就是支持國家發展；近日有部分政治勢力刻意對於他出席「廈門台商協會活動」進行無端影射，甚至試圖貼上政治抹紅的標籤，對此他必須嚴正澄清。

林思銘說，全球各地的台商，無論是在美國、日本，或是在廈門、深圳，都是中華民國的國民，都是辛苦在海外打拚的台灣子弟。執政黨對參加美國、日本等國家的台商活動稱之為「正常交流」，而對於參加廈門台商活動卻動輒以抹紅、扣帽子的方式，這樣的雙標，不只不公正，也完全不合理。

林思銘質問，台商在全球其他國家努力就比較尊貴？台商在廈門奮鬥就不值得關懷？同樣是在海外努力打拚的台灣人，為什麼政府要用不同的尺度對待？此次出席活動，他是應新竹鄉親、廈門台商協會會長韓螢煥之邀，以立委身分前往祝賀與支持，這是對台商的關懷與尊重，無關乎任何政治操作，更不存在任何政治指示。

林思銘反問，執政黨做不到對於台商在廈門打拼的照顧，在野願意承擔責任幫忙；政府給不出的支持，在野願意給予鼓勵，請問這樣錯在何處？反觀近日青鳥網軍鋪天蓋地操作輿論分化，不敢正視治安惡化、詐騙集團橫行、社會不安等真實問題，反而選擇以政治抹紅轉移焦點，掩飾執政無能。

「對於這些失實指控，我要鄭重強調，我是一位中華民國的立法委員，服務的是全體國民，而不是任何政黨的政治語言。」林思銘強調，他不需要接受任何「旨意」，更不會屈服於網軍帶風向。用台灣人民在海外的血汗與努力換取政治利益的人，才真正該反省；以同理與關懷，向海外打拚的台灣人伸出援手，才是負責任的政治。

林思銘說，海外台商不分地域、不分顏色、不分政治立場，都是中華民國台灣的一份子。應該給予的是支持與祝福，而不是貼標籤與獵巫，因為民主不是雙標、愛台不是選擇性、服務台灣人，更不該分區域。

林思銘最後重申，他的立場一貫且清楚，就是「服務台灣，不分藍綠」、「支持台商，不問東西」，他說，自己會堅持立場不畏抹紅，持續監督不會退縮，未來也會盡責履職，無所畏懼。



