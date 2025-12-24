嘆新竹市過往「繳越多稅領越少錢」 邱臣遠曝新版財劃法進補金額：回歸正常而已

《財劃法》成為朝野焦點，行政院長卓榮泰宣布不副署修正案，新竹市副市長邱臣遠對此在節目《下班瀚你聊》接受專訪時表示，新竹在舊版財劃法中貢獻了2900億的稅收，卻僅獲得83億地方統籌分配稅款，「繳得越多、領的越少」，而新版財劃法可以多獲約170億，但現在面臨卡關情況，相信大家會用智慧解決現在的政治僵局。

邱臣遠認為，市政推動需要穩定、可預期的財源，近年新竹市財政相對而言是比較健康的，而過去的財劃法最大的問題是，沒有把稅收貢獻度納入相關的評比指標，現在立法院版本納入30%，才會出現地方統籌分配稅款大增的情況，但他也要澄清，新竹不是多拿，是長期少拿，現在只是回歸正常而已。

邱臣遠指出，新竹市雖然設籍人口只有45萬，但經常性流動人口有60萬人，是有百萬人口流動壓力的的城市，不管是大學生或竹竹苗生活圈的人口，交通挑戰也都非常的大。

邱臣遠提到，新竹市一直以來都很需要一條輕軌、甚至是捷運，這次配合財劃法修正，可以將包括外環道路、竹竹苗大矽谷計劃中的大新竹輕軌、新竹科學教育館等重大基礎建設規劃啟動，目前會先做相關計劃，前半段先用預算的方式支應，會是比較務實的做法。

邱臣遠續指，新竹在財劃法修法之前大約能獲297億、新版為467億，差距約170億，「少掉的這些錢絕對有影響，但會不會到窒礙難行，我相信大家都是有智慧的人，一定會用世界和平、社會和諧跟、朝野和解的方式努力向前推動」，也盼望所有政治人物都可以以蒼生為念，真的不行也會用297億先推動，但希望僵局可以趕快解開，新竹人也等太久了。

