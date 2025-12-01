嘆李有宜淨身出戶退黨 媒體人揭民眾黨參選「保密切結書」內容

前民眾黨發言人李有宜突然退黨，黃光芹發文替她抱屈。（翻攝自李有宜、黃光芹臉書）

民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）突然宣布退黨，將專注完成博士班學業，時機敏感，被解讀為爭取參選新北三重、蘆洲區議員未果，與主席黃國昌人馬空降有關。資深媒體人黃光芹直言，李有宜在黨內長期遭到排擠，最後被逼到「淨身出戶」。今（1日）黃光芹更揭露民眾黨2026地方選舉參選人的切結書，明定參選人不得將初選過程及結果透露給第三人或媒體，否則將予以最嚴厲的黨紀處分，認為李有宜就是被逼退的。

黃光芹連兩天發文替李有宜抱屈，指出2024大選李有宜對決民進黨林淑芬，以黑馬之姿拿下8.4萬多票，高票落選後決定深耕三、蘆地區並角逐下屆市議員。然而李有宜每天默不吭聲勤跑基層，卻被空降的黃國昌人馬不經協調逼退，李有宜等不到黨內公平的初選機制，在長期遭冷暴力對待下，終於撐不下去退黨。

黃光芹今日在臉書曬出「民眾黨2026地方公職人員選舉參選切結書」，內容要求參選人「同意對於初選過程及結果，負最嚴格保密義務，絕不透露予第三人或媒體」「本人如違反切結書內容，願受最嚴厲之黨紀處分」。黃光芹批評，所謂黨的制度就是一紙切結書，「中間沒有向上爭取的空間，連跟媒體哀都不行，不然黨紀處分。」既然結果都一樣，難怪李有宜就突然想去「讀書」了。

黃光芹表示，李有宜事件在民眾黨內並非首例，民眾黨中央若無法思考以公平機制留才，而是見獵心喜「麻煩自己走了」，可以順理成章提名主席愛將，那將是民眾黨走向衰落敗亡的開端。

