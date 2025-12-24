嘆林安可旅外球隊「顏值」受影響 陳傑憲笑談江少慶：找個帥的補

統一獅送走林安可（左起）、補進江少慶，隊長陳傑憲笑稱「帥度有撐」。（翻攝自IG、臉書）

統一獅日前透過球員補償機制，從富邦悍將網羅到強投江少慶，隊長陳傑憲今（24日）談到球隊補強，坦言很期待江少慶入隊，笑稱少了林安可後，球隊「顏值部分」確實受到影響，「勢必要找一個帥的來補」，稱江少慶「可以扛起林安可離開後的顏值空缺」。其實統一獅顏值高的球員不少，之前球團以高顏值選手為核心，打造「傑尼獅」男團，收穫不少女性粉絲。

統一獅主砲林安可，在球季結束後行使海外自由球員權利，確定加盟日本職棒琦玉西武獅，獅隊則補進投手江少慶，對於球隊這項補強方案，陳傑憲先幽默表示：「我們統一顏值部分少了林安可真的很傷，我們勢必要找一個帥的來補。」接著坦言很期待江少慶入隊會有什麼火花，並稱讚江本來就是很認真又有實力的選手。

江少慶近年因傷勢所苦，被問到是否有關心他的身體狀況，陳傑憲稱還沒跟他聊過，但覺得他應該恢復得不錯，接著又再度開玩笑強調：「說真的，大家真的可以先期待他的顏值，身體不能控制但顏值擺在那邊，等他康復我們再期待他投球成績。」最後還不忘再補一刀結尾「因為安可真的滿重要的，顏值真的太重要了」。





