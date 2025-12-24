嘆極少數大法官濫用權力 游淑慧：死刑被實質閹割了

台灣台北車站、中山站商圈19日接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案件，犯嫌張文墜樓不治。該起事件已造成4死（含兇嫌）11傷，除引發社會情緒，也使死刑議題再次掀起群眾討論。國民黨台北市議員游淑慧表示，每次犯罪事件發生後，有許多聲浪吶喊反廢死，這是對社會安全與正義底線的本能回應。游淑慧也表示，當制度一再傾斜，只保護加害者的權利，卻忽略被害者與家屬的痛和失去，「這樣的法治，並不完整和正義。」

游淑慧23日指出，每次發生窮兇惡極的犯罪事件後，就會有許多善良老百姓出來吶喊「反對廢死」，這並非只是情緒性的反射，而是一種對社會安全與正義底線的本能回應。

廣告 廣告

「死刑，本來就是我國刑法明訂的懲罰手段之一，」游淑慧強調，其存在意義，正是在面對極端、不可逆的惡行時，讓社會仍能感受到正義尚未潰散。不過游淑慧也批，然而這項原本用以懲戒極惡之徒、安定人心的工具，卻在實務上被極少數人和大法官，濫用自身的權力給實質閹割了。

游淑慧補充，當制度一再傾斜，只保護加害者的權利，卻忽略被害者與家屬的痛和失去，「這樣的法治，並不完整和正義。」法律的功能，本就不只是教化，更包含防衛與界線的劃定。對於無悔意、無矯正可能、再犯風險極高的兇殘犯罪者，「終身監禁並非真正的終點，而只是將風險延後、將成本轉嫁，讓社會長期承擔不確定性。」

游淑慧認為，我們並沒有希望死刑被執行，不是因為否定它的必要性，而是因為我們真心希望這個社會沒有極端的惡，「但當極端的惡已然出現，我們就不能只用理想回應現實」。死刑是為了告訴所有守法善良的人，生命仍有不可踐踏的底線，人權的保護，前提在於當事人還有人性。

【看原文連結】