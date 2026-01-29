嘆民眾黨紛擾不斷 林子宇「不願成為鬥爭幫兇」：只想繼續當正直的人

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨主席黃國昌的子弟兵林子宇今(29)日突發文感嘆，近期黨內紛擾不斷，自己不想成為被利用的一方，直呼寫這一篇，大概把人都得罪光，也不敢想像接下來會被怎樣回擊，也不期待黨中央有什麼保護，因為這是一個沒有資源的政黨，也不願成為任何一個鬥爭的幫兇，喊話只想繼續當正直的人。

林子宇表示，多少人為了自己的政治生命，違背了「心存善念，盡力而為」的家訓，但政治不是切蛋糕，「對不起我無意也不願成為任何一個鬥爭的幫兇，我驕傲的內心不允許也過不去」，直言今天寫這一篇，大概把人都得罪光了，也不敢想像接下來會被怎樣回擊，也不期待黨中央對自己有什麼保護，因為這是一個沒有資源的政黨，她個人於公於私對黨有諸多想法，但偶爾也會想到自己怎能還不知足，然後反覆內耗不已。

林子宇提到，自己是一個在去年底月薪六萬在雙北租房的30歲年輕人，沒有股票、投資，保證金花光存款，也不願意畫大餅只為快速得到金主奧援，「或許這在政治很正常，但我人格做不來，也不知道被勸要學習究竟是不是對的」。坦言自己出不起一塊四萬的看板，還未能想到下個月沒有薪水房租要如何支付，因為自己從下來地方開始，都先跑地方再說、能小額贊助一些抽獎品就趕快自行處理，提到面紙、年節小物要做，相信民眾黨很多年輕從政的同志都面臨一樣的問題。

林子宇感嘆，「因為我來自政治世家就應該理所當然有資源嗎？不，這本身就是不對的。我不喜歡現在的民進黨，但看到吳怡農在提台灣選舉文化的改革時竟然看到流眼淚」，坦言現在是哀莫還是心死也不知道，直呼黨內初選的惡鬥、洩密逐漸消耗她對理想的熱情，自己從加入民眾黨的那刻，都未從陷害過民眾黨，但若被人利用讓她原本驕傲的無愧於心染上污點，自己不願意同流，也願意離開被賦予的角色。

林子宇也說，自己不會回應媒體，也懇請媒體朋友不要拿她的文章去問民眾黨如何回應，也不希望成為民進黨側翼及政論的話題。指出在這個領域的工作者很多都是年輕人，希望在考慮流量、政治操作之前，把想要留給下一代的是什麼樣的社會、什麼樣的工作環境稍微考慮，不能因為改變不了就當沒這回事，「若你覺得我的想法太天真，那就想想是什麼原因讓你變得如此社會。我只想繼續當正直的人，也會做出我覺得正直的行為」。

