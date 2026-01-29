嘆民眾黨紛擾「不願被利用」 林子宇：不願同流、也願離開

黃國昌板橋區主任林子宇。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

投入2026新北市長選舉的民眾黨主席黃國昌，在新北市推出「四大金釵」爭取黨內提名參選議員，卻發生被看好選三蘆的黨前發言人李友宜疑不滿黃國昌三蘆區主任周曉芸而退黨、汐止區主任黃守仕指控黃國昌汐金萬區主任陳語倢抹黑攻擊，宣布退出初選。黃國昌板橋區主任林子宇今（29日）表示，她不想成為被利用的一方，直言從黨內初選惡鬥、洩密逐漸消耗她對理想的熱情，「若被人利用讓我原本驕傲的無愧於心染上污點，我不願意同流，也願意離開我被賦予的角色。」

林子宇透過臉書發文指出，近期黨內的紛擾不斷，殺到見骨或許在其他黨也都很正常，但「我不想成為被利用的一方」。她說，多少人為了自己的政治生命，違背了「心存善念，盡力而為」的家訓，但政治不是切蛋糕，對不起，她無意也不願成為任何一個鬥爭的幫兇，她驕傲的內心不允許也過不去。

林子宇直言，今天寫這一篇，大概把人都得罪光了。她也不敢想像接下來自己會被怎樣回擊，也不期待黨中央對她有什麼保護，因為這是一個沒有資源的政黨，她個人於公於私對黨有諸多想法，但偶爾也會想到她怎能還不知足，然後反覆內耗不已。

林子宇稱，自己是一個在去年底月薪6萬在雙北租房的30歲年輕人，沒有股票沒有投資，保證金花光她的存款，她也不願意畫大餅只為快速得到金主奧援。她出不起一塊四萬的看板，還未能想到下個月沒有薪水房租要如何支付，因為從她下來地方開始，她都先跑地方再說、能小額贊助一些抽獎品就趕快自行處理、面紙要做、年節小物要做，先做吧。

林子宇提到，因為她來自政治世家就應該理所當然有資源嗎？不，這本身就是不對的。她不喜歡現在的民進黨，但看到壯闊台灣理事長吳怡農在提台灣選舉文化的改革時竟然看到流眼淚。

林子宇表示，坦白說，現在是哀莫還是心死我也不知道，黨內初選的惡鬥、洩密逐漸消耗她對理想的熱情，她從加入民眾黨的那刻，都未從陷害過民眾黨，「但若被人利用讓我原本驕傲的無愧於心染上污點，我不願意同流，也願意離開我被賦予的角色。」

林子宇稱，不會回應媒體，也懇請媒體不要拿她的文章去問民眾黨要怎麼回應，也不希望成為民進黨側翼及政論的話題。在這個領域的工作者很多都是年輕人，希望在考慮流量、政治操作之前，把想要留給下一代的是什麼樣的社會、什麼樣的工作環境稍微考慮，不能因為改變不了就當沒這回事，「若你覺得我的想法太天真，那就想想是什麼原因讓你變得如此社會。」

她說，「我只想繼續當正直的人，也會做出我覺得正直的行為。」

