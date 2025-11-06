嘆氣可以放鬆！ 研究證實：助於肺部健康、穩定情緒
生活中，我們常在疲倦、煩躁或無奈時嘆氣，但事實上，這個看似「無奈的動作」，其實對身體健康有實際好處。根據瑞士蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）與國際研究團隊最新發表於《Science Advances》期刊的研究，深呼吸與嘆氣能幫助肺部「重置」，維持健康狀態。因此若感到疲憊時，緩緩深吸一口氣，再慢慢吐出，不僅能讓心情放鬆，還可能在不知不覺間幫助肺部更健康地運作。
綜合《科技新時代》、《紐約郵報》報導，為了探究深呼吸的影響，研究團隊在實驗室中模擬一般呼吸與深呼吸的情況，測量肺部表面活性物質的張力變化。結果顯示，深呼吸能顯著減少肺部表面張力，讓呼吸更順暢。
另一位研究人員諾瓦絲席爾瓦（Maria Novaes-Silva）解釋道，肺部的活性物質其實不是單一層，而是由多層組成：最外層較堅韌、底下幾層則較柔軟。當這些層失去平衡時，深呼吸或嘆氣能促使它們重新排列、恢復正常結構。換句話說，「嘆氣」是一種自然的生理重置機制。
研究同時指出，長期的淺呼吸會使肺部順應性（compliance）下降，隨著年齡增長，可能導致呼吸變得更費力。相反地，深呼吸能維持肺部彈性、促進氣體交換，甚至幫助舒緩壓力與焦慮。
心理學上，嘆氣常被視為情緒宣洩的象徵。事實上，研究顯示「循環嘆氣法（cyclic sighing）」，即延長呼氣時間的呼吸練習。若每天進行約5分鐘，不僅能降低呼吸速率、改善情緒，還能有效減壓。
不過，研究也提醒，若出現頻繁且無法控制的嘆氣，可能是焦慮或慢性壓力的徵兆，應注意身心健康。研究共同作者范曼特（Jan Vermant）團隊目前希望能以這項發現開發成人肺衰竭的新療法，例如人工合成不同層結構的表面活性物質，以模擬自然的呼吸修復過程。
