嘆疫調重大缺失 卓揆喊聚全國力量協助台中

[NOWnews今日新聞] 台中成非洲豬瘟破口，事後包括疫調與廚餘處理方式荒腔走板，對此行政院長卓榮泰今（29）日出席「金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，致詞時提及，依據第二波全國豬場訪視結果，目前整體情況安全，疫情並未擴大，但令人遺憾的是，台中案例場所2次疫調報告，不論是豬隻死亡時序或數量、進出案例場人員及獸醫名單，都有前後不一致狀況，為疫調上的重大缺失，強調將集合全國疫調人員、獸醫師、環保人員等人力投入協助台中，避免病毒擴散。

卓榮泰表示，目前此刻大家仍心繫台中非洲豬瘟對我國養豬產業所帶來的衝擊。根據非洲豬瘟中央災害應變中心召開專家會議，檢視疫調報告內容與提出精進建議，令人遺憾的是，台中案例場所的2次疫調報告資訊，不論是豬隻死亡時序或數量，或進出案例場人員及獸醫名單，都有前後不一致狀況，為疫調上的重大缺失。因此專家會議建議台中必須確實掌握疫調所呈現之明顯缺失，更有效掌控疫情，同時也建議中央針對地方力有未逮之部分提供協助。

卓榮泰強調，這是一場與時間賽跑的戰役，不能輸給病毒，因此中央已超前部署、提早作業，昨日即已備妥相關防疫人力動員方案，將集合全國各縣市疫調人員、獸醫師、環保從業人員等人力投入協助台中，避免病毒擴散的可能。

卓榮泰進一步說明，依據第二波全國豬場訪視結果，目前整體情況是安全的，疫情並未擴大，但中央仍採納專家會議建議，持續加強疫調、疫情防治及環境保護的力道，絕不允許隨意挖洞掩埋廚餘，不做任何清消，這不僅有礙觀瞻，更破壞環境，造成環境二次傷害。而中央人力如有不足，也請各縣市能夠全力投入人力，用全國的力量完成此次防疫工作，不僅持續強化疫調的精準度，更徹底落實清消工作，弭平豬農、養豬產業及國人的不安。

最後卓榮泰說，期待全體國人上下一心，彼此通力合作，協助中央與地方共同落實及完成各項防疫工作，維護國家尊嚴與光榮，以及產業發展與國人健康。政府絕對有決心能在最短時間，將疫情限縮在最小範圍內，並將損害壓至最低。

