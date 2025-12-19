嘆監委自掏腰包巡查很辛苦 李鴻鈞當卓榮泰面前講彈劾

李鴻鈞（左）在卓榮泰旁邊說，監察院對於公務人員、法官或者是檢察官有違法或失職，當然可以提出彈劾。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰不予副署《財政劃分收支法》，立法院司法及法制委員會昨通過對總統賴清德、卓榮泰的譴責案，並將卓移送監察院彈劾。恰巧的是，監察院今（19）日赴行政院巡查，監察院副院長李鴻鈞也報告今年的彈劾人數，並說監察院對於公務人員、法官或者是檢察官有違法或失職，當然可以提出彈劾，然後移送懲戒法院。他也提及，監察委員至各地巡查時，由於預算關係，有些地方得自行吸收，非常辛苦。

監察院114年巡察行政院會議今上午在行政院舉行，包括卓榮泰、李鴻鈞、行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長張惇涵，以及監察委員、行政院部會首長與會。

李鴻鈞表示，監察權是政府施政的外控機制，監察委員針對行政機關設有違失的工作及施政，或者是對中央及地方公務人員違法失職進行調查。他說，監委遵循憲政體制，謹守事後監察的基本原則來行使職權，包括已經到中央各部會，以及全國各地方機關巡查，並接受民眾的陳情。

李鴻鈞坦言，這次因為預算的問題，監委同仁也都非常辛苦，到了地方巡察，包括交通費、包括住宿費，有的地方甚至監委都自行吸收，所以這也是比較辛苦的部分。

李鴻鈞隨後說明，監察院對於公務人員、法官或者是檢察官有違法或失職，當然可以提出彈劾，然後移送懲戒法院。他說，本年度從 1 月 1 日至 12 月 9 日，通過 27 件彈劾案，被彈劾人數共有 40 人；失職態樣大多以貪瀆為主，合計有 11 案，大概佔 40.8%；如綜合六年來，則共計125件彈劾數、被彈劾者有 205 人。

李鴻鈞指出，希望各機關首長能夠加強宣導，並檢討內部政風以及稽核監督的機制，避免公務人員的紀律鬆散，嚴重損害人民對政府的信心。

李鴻鈞另說明，今年度1月到11月通過糾正案 86 案，行政院及所屬機關統計被糾正的有 73 案、地方各縣市政府及所屬機關被糾正的有 52 案；若以六年統計，共計被糾正的有 682 案次，其中，中央有405 案。他敦請卓榮泰及各部會首長能夠重視監察院糾正案，並積極檢討改進，監察院會持續列管追蹤，促使行政機關施政能夠示法、適當，然後並臻完善。

李鴻鈞另提及日前花蓮馬太鞍溪堰塞湖事情，當時潰堤是在9月23日，而內政部長劉世芳於9月3日秋祭的時候就有在忠烈祠上跟他提及，馬太鞍溪淤塞嚴重，要找台大學者盡快處理問題。他當時跟劉部長說，他長期以來都跟內政部次長馬士元做防災，所以當時在第一時間就已經找好台大團隊，他必須為此證明。

