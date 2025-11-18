嘆立院抽血弱化中央「再逼吞錯的藥」！卓榮泰批藍版財劃法：不會放棄協商

立法院14日再度三讀國民黨版本的《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰對此喊話要「全面迎戰」，反遭藍營批評自己生病要別人吃藥。卓榮泰今（18）日在立法院備詢前受訪表示，之前承諾在總質詢結束前後，會拜訪立法院長韓國瑜談《財劃法》未來的進度跟內容，未料國會卻突襲式通過國民黨版的《財劃法》，卓榮泰喊話，國會不要一意孤行，「中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血一直在弱化，中央也拿錯的藥硬吞下去」。

卓榮泰表示，去年520以來，由藍白兩黨主導的國會，事實上對行政院一直是步步進逼，要逼行政院接受並執行違憲的法案跟預算案，同時也用搶權的方式層層圍堵，就是要弱化中央國庫，癱瘓中央政府，人民都看得非常清楚。

卓榮泰指出，最近的例子就是上周他在總質詢當中，答詢會在這個周正式討論出行政院版本的《財政收支劃分法》，而且今日下午也早已邀請地方的財主人員一起商談最後階段的中央地方事權分配，他也表示在總質詢結束的前後，會拜訪韓院長來談談財劃法未來的進度跟內容。

卓榮泰直言，不料上周五國會卻用近乎惡毒、不經討論火速通過的方式突襲，將國民黨版的《財政收支劃分法》予以通過；卓榮泰強調，此版本沒有辦法解除一直存在的水平垂直分配不公的問題，更無法解除他們所造成的公式計算錯誤，也就是說這版本沒有辦法解除目前的問題，反而造成更大的問題。

行政院長卓榮泰18日於立院進行「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」專案報告。（顏麟宇攝）

卓榮泰進一步指出，至於造成什麼問題，過去的公式錯誤只是對離島產生了影響，現在這個國民黨版的《財政收支劃分法》會對整個中央政府跟地方政府都造成實質的影響，明年的中央政府總預算現在還躺在立法院裡，而這次總預算裡面3兆350億的稅出，他們已經舉債了3000億。

卓榮泰表示，如果依照上周五通過的國民黨版的財劃法，擴大了計畫型的補助給地方及中央政府，必須再多舉債2600億，換句話說，會達到5600億的舉債規模，這已經完全超出也違反了公債法第五條15%流量的管制，如果硬逼中央政府編出這樣的預算，等同於編出違法的預算，令人無法接受。

卓榮泰說，這樣的情況下，若是要中央政府自行刪除原來總額預算裡的相關預算，難道要刪國防預算嗎？難道要刪科技預算嗎？或者是公共建設預算、社福預算、教育預算、治水預算，那麼未來國家安全受威脅，AI科技發展停滯，公共建設、地方建設停擺，社會福利縮水，教育文化制度的預算也受到影響，治水的預算也無法執行，是誰的責任？還是行政院的責任嗎？立法院有能力負起這個責任嗎？

卓榮泰無奈表示，他們已經在過去把禁伐補償條例，包括一些在預算上可以修正的都修正了，但這一次在財劃法這樣的修法無法接受，所以他要告訴國會應該不要一意孤行，協商未到不會放棄協商，但是全面的抵制，未到最後關頭也不會輕言的抵制，希望國會要能夠看清事實，以全民的福利，中央政府跟國家本來都沒有生病，是國會把中央政府抽了血一直在弱化，中央也拿錯的藥硬吞下去，如今才造成中央地方互相在財政上發生困難的現象。

