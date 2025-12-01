嘆綠白分手「民進黨功不可沒」！張景森批派系私心決裂柯文哲：要反省這件事

​2026大選在即，國民黨與民眾黨之間的藍白合之勢初見雛型，不少綠營支持者便提及2014年地方選舉，民進黨為突破僵局，選擇與當時僅是網紅的台大醫師柯文哲合作，認為此舉是造成如今綠營遭藍白夾殺的關鍵；前政務委員張景森感嘆，民進黨該檢討的是「後來跟柯文哲雙方的互動模式」。

張景森透過臉書發文，直言今天的綠營只因不滿柯文哲、不滿民眾黨，就認定當時的綠營「禮讓柯文哲」是錯誤判斷，只不過是事後諸葛與歷史失憶的方便說法，忽略了當時的政治結構和民意脈動。

廣告 廣告

張景森（右）回憶2014年禮讓柯文哲（左）的情況。（資料照，余志偉攝）

「請問，綠營在台北市的選戰有哪一次比那一次打得好？」張景森回憶，當時隨著太陽花運動剛結束，青年政治意識翻轉，自知勝率有限的民進黨以「打破藍營長期壟斷」為焦點聯手柯文哲，最終幫助民進黨挫敗了國民黨執政的氣勢，並在2016年實現政黨輪替。

張景森強調，如今的民進黨該檢討、反省的不是當年是否該里讓柯文哲，而是後續與對方的互動；張景森感慨，2014年後的民進黨非但沒能延續那批選民，反而讓那股力量跑去支持時代力量、和民眾黨，甚至於跑回國民黨。張景森坦言，柯文哲確實是個不容易跟人合作的怪咖，但民進黨也該反省，是不是綠營內部的派系私心惡搞柯文哲，導致對方最終走上自己的路。

「嚴格說來，造成這種新的政治格局，民進黨自己的策略其實功不可沒，民進黨算是柯文哲的逆行菩薩」，張景森不諱言表示，柯文哲走上帶領民眾黨的路線，並不是必然的結果，民進黨反而該檢討自己為了「打網紅」而變成網紅化，張景森認為，就是因為民進黨論述逐漸貧乏萎縮、青年社會日益疏離，才讓柯文哲成功的吸收了厭惡藍綠的那股勢力，「將一切推給2014，只是逃避更深層的問題」。

更多風傳媒報導

