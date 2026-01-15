嘆總統彈劾案「耗費國家資源」 律師林俊宏：僵局解方在倒閣或修憲

立法院全院委員會今天召開第2場「對總統提出彈劾案」公聽會。(記者王藝菘攝)

〔記者李文馨／台北報導〕立法院全院委員會今天召開第2場「對總統提出彈劾案」公聽會，民進黨團推薦的律師林俊宏表示，當前問題仍是行政與立法權的憲政僵局，合理的制度路徑是倒閣，若不滿現有設計，應討論修憲，而非在既有框架下「啟動一個永遠得不到結果的路徑」，耗費國家資源；成功大學法律學系副教授陳怡凱也說，若不倒閣，即須透過協商、妥協或提起憲法訴訟解決爭議。

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委對賴總統啟動彈劾案程序。根據時程，14日、15日在全院委員會舉行公聽會，21日、22日召開審查會，領銜代表說明彈劾意旨，並邀請被彈劾人說明15分鐘，由立委進行詢問，5月召開第2次審查會，最後於5月19日進行彈劾案投票。

對於在野黨提出的彈劾案理由稱總統賴清德違反憲法第37條，民進黨團推派的副教授陳怡凱表示，憲法明定法律須經行政院長副署後，總統始得公布；既然未副署，即不存在公布行為，總統自然不構成違憲。而所謂「應接受」並不等於行政院長必須副署、總統必須公布，將其解讀為一連串強制義務，並無憲法依據。

他強調，依釋字520號與憲法第57條解釋，覆議被維持原案後形成的是行政、立法間的政治僵局，而不是強迫行政院全面接受立法院決定。這個制度涉及倒閣、不信任機制，是否進一步倒閣由立法院選擇；若不倒閣，即須透過協商、妥協或提起憲法訴訟解決爭議。

律師林俊宏說，對於行政權與立法權的僵局，依照憲法增修條文第3條第2項第3款，這個時候應是要對行政院長提出不信任案，然後進行國會改選、訴諸新的民意，由新的民意來決定、處理行政權與立法權之間僵局該如何解決，這是一條很清楚且也成熟的憲政的民主路徑。

針對提案理由之一「行政院長不副署」，林俊宏指出，這兩天的討論可得出共識，行政院長的副署權是「憲政上行政院長的獨立職權」，這點沒有太大的爭議，若認為行使與否不妥，追究對象也應是行政院長，而非轉而彈劾總統。他直言，現在的狀況是「用一個不是屬於總統職權的行為」，去追究總統的法律責任，「在憲法的理解上完全說不通」。

至於另一項理由「台積電赴美投資」，林俊宏說，這明顯是政策決定，「不是法律問題」，屬政治責任範疇，並非彈劾應處理的事項。他總結，這兩項理由「本身就不可能用來真的彈劾總統」，在實質、憲政意義與程序目標上都沒有意義，也讓人合理懷疑提案是否只是工具化操作。

