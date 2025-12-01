嘆自己若是李有宜一定不舒服 謝立功：應盡早訂出提名辦法

民眾黨前秘書長謝立功今（1日）受訪時說，如果他是李有宜，心理一定也不舒服，民眾黨應該盡早訂出提名辦法，讓大家心服口服。（圖／翻攝自謝立功臉書）

民眾黨發言人李有宜原有意投入明年三蘆議員選戰，卻在昨天宣布退出民眾黨，外界推測與民眾黨主席黃國昌在三蘆區力挺的服務處主任周曉芸空降爭取明年參選議員一事有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1日）受訪時說，如果他是李有宜，心理一定也不舒服，民眾黨應該盡早訂出提名辦法，讓大家心服口服。

黃國昌宣布投入新北市長選舉後，便開始布局各區服務處主任投入2026年地方大選，包括汐金萬的陳語倢、三蘆的周曉芸、板橋的林子宇以及中和的陳怡君。原先這4人被視為「4大金釵」，近期更加入新店的何青瑜，黃國昌替其站台時還笑說「4大金釵是過去式了，現在是5大金釵」。

謝立功今說，這4大金釵當然本身有其條件，但也必須要顧及到原先就默默耕耘的人內心感受，這段時間不管是4大金釵還是5大金釵，相信在很多默默耕耘的人心中，一定很不是味道。畢竟李有宜前次選立委選得不錯，選完也沒走、持續耕耘，「如果我是她，我一定也覺得不舒服」。

謝立功表示，民眾黨其實不是沒人才，真正的問題倒不是黃國昌跟哪一個人掛了看板，而是整個民眾黨的路線之爭，或者是說民眾黨到底有無跟支持者討論路線如何，譬如難道只有跟藍可以合作嗎？跟綠完全沒合作空間嗎？又例如兩岸政策無法模糊，民眾黨身為一個邁向大黨的中小型政黨，應該要有自己的理念，「已經發展到今天，我覺得民眾黨必須有一個很公開的模式，讓大家一起來參與辯論；至於哪區要提誰，本來也就應該要有提名辦法」。

謝立功指出，如果黃國昌先跟某一個人掛了看板，那請問對其他人的感受又是如何？還是說也跟李有宜也一起掛個看板呢？所以如何黨務做到公平、公正、公開，當然是所有想要參選的人內心最大的疑問。

他提及，黃國昌有說過新北一個選區提一個人，是比民調或是辦初選？辦法可以趕快訂出來，因為很多人都在著急，汐止也有人在表態，所以接下來就看提名辦法如何確定，相信本來就有機制存在。可現在重點是大家不曉得主席、秘書長、組織部到底未來要怎麼提名，辦法應要早點定出來，若禁得起檢驗，相信大家都會心服口服。

謝立功強調，民眾黨拿到369萬票時，必須要顧慮到黨員的感受，可是提名也應該要想到，90％不是黨員的人其實對民眾黨也抱有期待，千萬不要忘了故人。像是他當初拜託金門縣長陳福海加入民眾黨，其實金門縣也是民眾黨的執政縣市，但陳福海現在無法參選，民眾黨應該也可以推出自己的人選，「我們只有專注到他（黃國昌）想專注的問題，但是這個對支持者公平嗎？」



