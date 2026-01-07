嘆與王齊麟金錢觀不同 陳詩媛曝雙方婚後摩擦：希望他為家庭多想一想





羽球奧運金牌選手王齊麟去（2025）年6月與女友陳詩媛（十元）登記結婚，更在去年底宣布懷孕喜訊。陳詩媛日前到好友曲曲的YouTube頻道分享自己與王齊麟間的相處，透露自己當時答應求婚的原因，以及兩人婚後遇到的摩擦。

陳詩媛表示，在王齊麟獲得奧運金牌，正值人生高峰時，還是情侶的他們都面臨外界高度關注和排山倒海的輿論，這也是兩人交往期間一段艱難的低潮期，她甚至一度深陷負面情緒中，完全不看手機、整天都在發呆，沒想到王齊麟並沒有因為自己正處於「高光時刻」而忽略她，反而一直陪伴在自己身邊，因此她認定了王齊麟是可以一起共度未來的人，最終才鼓起勇氣走入婚姻。

不過，陳詩媛也坦言，婚後兩人正經歷現實生活的磨合與挑戰，自己與王齊麟在金錢觀上有明顯的差距，金牛座的她比較會精打細算、替未來做規劃；摩羯座的王齊麟卻相當豪爽，時不時會請客和送禮給好友，雖然她可以理解對方的大方，卻也覺得「是不是太多了。」所以她期盼，老公可以多為家庭想想，未來雙方能取得金錢使用上的共識。

（封面圖／翻攝自陳詩媛IG）

