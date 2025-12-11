嘆苗博雅被斷章取義！高嘉瑜：沒有人真心認為戰爭可上班課

政治中心／劉宇鈞報導

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中表示，若金門、馬祖遭到攻擊，台灣本島仍可能維持上班上課，相關言論引發熱議，不少藍白人士紛紛開酸。前民進黨立委高嘉瑜說，苗博雅的言論是被扭曲、斷章取義，相信沒人真心認為戰爭可上班課。

高嘉瑜10日在節目上表示，其實苗博雅有解釋，自己是被斷章取義，因為苗其實是去參加華沙公共論壇時，聽到烏克蘭的相關人士稱，雖然烏俄此刻兩軍交戰，但是烏克蘭有些地方還是正常生活等等，只是把事實狀況講出來。

高嘉瑜直言，「我相信沒有人會真心認為說戰爭大家還可以正常上班，或是正常生活」，畢竟股市經濟第一個將會受到影響，民眾的資產也會受到波及，大家不管怎麼樣，心情一定是大受打擊的。

高嘉瑜也說，所以在戰爭的情況之下，大家都是能避免就避免，台灣當然也是絕對不希望戰爭，「沒有人希望戰爭的」，不管是任何人，只要是生活在台灣這塊土地上，都會希望兩岸和平，這個才是大家最終的目標。

高嘉瑜認為，大家不需要去刻意放大相關言論，但問題就是說，這個戰爭的可怕性，以及戰爭對所有人身心威脅及壓力，而兩岸彼此也都不希望戰爭；她再次強調，苗博雅的言論就是被斷章取義、被扭曲了。

