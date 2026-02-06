嘆藍挺過大罷免就膨脹 館長：九合一大選民進黨又要贏了

各黨正積極備戰年底九合一大選，國民黨在新竹縣、彰化縣等地卻傳出人選喬不攏，甚至脫黨分裂的耳語。網紅館長陳之漢在直播中感嘆，國民黨在去年挺過大罷免就「膨脹了」，認為2026穩贏，內部內鬥不斷，「年底的九合一大選民進黨又要贏了，因為國民黨自己就把自己打死了。」

館長4日表示，這次的地方縣市議員提名作業，民眾黨沒什麼問題，反而是國民黨千瘡百孔，「真不愧是泱泱大黨」。他透露最近分別與國民黨正副主席鄭麗文、蕭旭岑，以及民眾黨創黨主席柯文哲、主席黃國昌等人吃飯，大家互相交換意見。館長指出，現在不是藍白合不合的問題，而是，去年挺過大罷免後，國民黨內部膨脹，認為2026、2028穩贏，內部又開始鬥，「國民黨之所以每次選舉都輸，都是自己把先把自己打得半死。」

館長透露，很多國民黨籍的參選人私下拜託他支持，光是一個議員席次就鬥得半死，縣市首長更不用說，像是台中、新北、新竹縣等縣市，不同派系鬥來鬥去，每個人都想出來選，一點都不團結，國民黨自己就要把自己打死。

館長警告，「如果國民黨繼續鬥，年底的九合一大選民進黨又要贏了。」他說，現在才年初，11月才要投票，國民黨內部就殺瘋了，不同派系鬥得不可開交鄭麗文現在也是孤掌難鳴，很難處理地方派系；自己更聽聞，國民黨有人還想玩三腳督，現在才是年初而已，年底情況還很難說。

