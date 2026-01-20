嘆藍營提名進度遭狠甩！黃光芹曝警訊：江啟臣、楊瓊瓔之爭「鄭麗文已有答案」

​民進黨積極備戰2026大選，面對藍營「優勢選區」的台中市，綠營早早拍板由立委何欣純出馬，反觀國民黨立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔的「姐弟之爭」卻遲遲沒有共識，令支持者憂心不已；媒體人黃光芹指出，「內捲」的傷痕已造成，恐不利接下來的選情，不過在江啟臣、楊瓊瓔之間，國民黨主席鄭麗文似乎心中已有答案。

黃光芹透過臉書直言，年底大選的提名進度遠遠落後、甚至看不到綠營車尾燈，是國民黨必須要承認的事情，，若繼續這樣「放在心裡爛」、「鳴槍不起跑」，很可能導致自家戰將輸在起跑點。

江啟臣、楊瓊瓔「姐弟之爭」仍未有共識。（資料照，顏麟宇攝）

至於台中市將由誰出線？黃光芹認為，或許選民心中已有答案，只差「頭人」走個形式；黃光芹解釋，作為一名角逐者「不會掂量自己的條件性足不足」是人之常情，這時候才更需要交由高層做出決斷。

黃光芹表示，楊瓊瓔在基層實力不可小覷，但如果依照這樣的邏輯，過去胡志強、盧秀燕就不會是台中市長，前黨主席朱立倫也不用丢出口袋名單，讓張善政空降桃園市長，甚至新北市也不用侯友宜，讓立委羅明才參選即可。

另外黃光芹也提到昨（19）日專訪鄭麗文時，對方脫口「不好勸退楊瓊瓔」一席話，黃光芹認為，其實鄭麗文話裡已有答案，接下來就要交給國民黨內部自行協調、處理。

