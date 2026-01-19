嘆藍營遭夾殺「恐波及優勢選區」！學者示警隱憂連環爆：應儘快做這事

隨著民進黨台南、高雄人選定調，綠營備戰2026大選的布局已有雛型，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳憂心表示，反觀國民黨新北市、台中市、新竹縣等縣市尚未拍板，更有內部協調破局的問題，顯見已經面臨內外交迫的情況。鈕則勳提醒，藍營黨中央應儘快另闢戰場、快刀斬亂麻搞定提名問題，否則恐導致年底選舉風險升高。

鈕則勳透過臉書指出，隨著對等關稅定調15%、南二都選將確定，以及找到總預算卡關攻防破口等事件發酵，現階段，環境氛圍已經有利於民進黨。鈕則勳解釋，雖然藍營點出了15%關稅可能喪失半導體與晶片優勢的疑慮，但要想突破民進黨建構的主場卻是為時已晚，總預算部分則被抓出「TPASS有可能斷炊」的突破點，導致藍軍就算緊急回防，仍已經落入綠營框架，導致雙方勝負難料。

再來是綠營南二都人選定調，鈕則勳分析，雖然陳亭妃的出線未必符合總統賴清德的意思，但確實增加了國民黨立委謝龍介挑戰的難度，高雄部分，現任市長陳其邁也一定會基於個人政治前途，全力輔選以穩住立委賴瑞隆的態勢。

除了外部壓迫之外，鈕則勳進一步指出，藍營內部選舉的問題也讓基層壓力爆棚，首先是新北市內部機制仍未確定，藍白合遲遲未定調，讓民進黨立委蘇巧慧以逸待勞開啟猛攻，而原本被視為優勢選區的台中市，也因為立委江啟臣與、楊瓊瓔協調破局，以及網傳台中市長盧秀燕與國民黨主席鄭麗文的暗中博弈，讓情勢更為複雜。

「藍軍現在確實面臨了內外交迫的情況」，鈕則勳提醒，黨中央不能再按兵不動、態度曖昧，應該儘快另闢戰場，對內則是快刀斬亂麻、搞定提名，否則「年底選舉國民黨的風險就高了」。

