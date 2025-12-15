嘆行政院不副署「憲法災難」 郭正亮預言藍白下一步

立法院日前通過再修版《財政收支劃分法》，行政院今（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰宣布，依照《憲法》第37條決定，不予副署本次修法」。對此，前立委郭正亮，行政院不副署後，藍白接下來一定會以砍國防、政府各部會等預算的方式來報復，而一旦預算被砍，就不可能恢復，他直言，這可說是憲法災難。

卓榮泰今天在記者會中表示，行政院要扛起國家發展責任，這樣的財劃法施行之後，將使公共利益遭受無可回復重大損失，因此無法副署施行這樣的財劃法。他指出，立法院違憲擴權，爭議法案不斷發生，曾多次拜會立法院長韓國瑜和各黨團，且總統賴清德也前後兩次邀集相關院的院長進行國政會商，希望促進朝野和諧、社會團結，尋求長治久安之道，但令人遺憾的是，韓無視憲法、公然拒絕總統邀請，再一次關閉討論的大門，關閉協商合作、往前走的道路。

廣告 廣告

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，卓榮泰不副署後，藍白接下來一定會以砍國防、政府各部會等預算的方式來報復，「你法律都不遵守，就不讓你有預算」。而一旦預算被砍，就不可能恢復，因此郭正亮直言，這可以說是憲法災難，「你這個就是自己找死」。

而對節目主持人馬千惠指出，民進黨一定會操作成「讓大家去怪立法院」，郭正亮接著說，這沒有用，因為在野黨立委都不能罷免，民進黨本來有「罷免」這一招，但最後32比0。郭正亮也直呼，自己不知道民進黨在想什麼，「你們就受制於一個鬥雞總統」。

【看原文連結】