嘆行政、立法仍有許多差異 卓榮泰自認「不夠努力」盼以國為念尋求共識

立法院第11屆第4會期自9月30日起對行政院長卓榮泰施政報告進行質詢，全數委員於今（28）日質詢完畢。卓榮泰表示，他一直期待兩院能開啟一個新的合作模式，但兩院對國安、財政、未來等仍存在很多差異，他自認努力的還不夠，誠懇希望兩院能在差異中尋求共識，若不能解決就暫時擺一邊，以國家為念，「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？沒有國哪有個人？」

立法院第11屆第4會期自9月30日起對行政院長卓榮泰施政報告進行質詢，全數委員於今（28）日質詢完畢，民進黨立院黨團向卓榮泰獻上花束。

卓榮泰今日備詢結束後發表談話，他表示，他有幾個感觸要說明，他每次上質詢台時都會像韓國瑜院長、江啓臣副院長、大會主席深深一鞠躬，一方面是因憲法 57 條，以及增修條文第三條，行政院要向立法院負責，然而對他個人而言，他每一次的鞠躬，更大的意思都代表，希望有一個重新的合作模式能開始。

卓榮泰回憶，他今年在立法院曾說過，行政院必須調整施政順序，調整行政院的財政支出結構，調整兩院的互動模式，他們都有一一在做，希望能開啟一個新的合作模式，以及兩院基於憲政正常運作的模式，這代表著他個人的誠意跟期待。

卓榮泰提到，他9月30日進行施政報告時也說過，希望未來重建三項重大工程，第一，在後關稅時代，重建全球產業布局；第二，基於當時發生的很多風災，要全面重建災區復原；第三，最重要的，重建社會信任，其中包括行政、立法兩院互相的信任。

行政院長卓榮泰說，他每一次的鞠躬，更大的意思都代表，希望有一個重新的合作模式能開始。

卓榮泰說，不過遺憾的是，前兩項的重建依序進行，最後一項的重建到現在，他認為他個人的努力還是不夠，兩院之間還是存在很多差異，包括基於對於國家未來，不同地域的差異；對於國家安全，不同思考的差異；對於國家財政，不同角度的差異。

卓榮泰表示，如果這些差異能取得最大公約數，讓國人看到兩院能經過協商，完成人民交付的任務，改變現狀，那他代表行政院在立法院答詢時，會認為這是在共同為國家未來尋找一個可行的方向，所以他真的誠懇希望兩院共同合作，才是國人最大的要求。

「沒有國哪有家？沒有國哪有黨？沒有國哪有個人？」卓榮泰說，他願意也期待兩院一起，以國家為念，以家為念，以每一位國人為念，基於國家一體、中央地方合作，在最不同的差異當中，尋求最高的共識，把不可能解決的差異，暫時擺在一邊，才有辦法走出一條人民期待建設國家發展未來的大道。

