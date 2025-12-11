記者李鴻典／台北報導

台北地方法院審理京華城案及政治獻金案，今、明兩天將進行「提示證據」程序，由檢、辯針對全案200多卷證據表示意見。包括前台北市長柯文哲等11名被告及辯護人將全數到庭。柯文哲開庭前受訪強調，他會為台灣的公平正義奮戰到底。柯妻陳佩琪則是發文指控，賴總統你說你都沒介入司法？台灣司法為什麼這麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？

嘆被說成貪污犯、聲譽被打趴，陳佩琪控賴總統：底下為什麼都養這種人？（圖／翻攝自陳佩琪Peggy臉書）

陳佩琪透露，她最近和一些柯文哲過去的幕僚和朋友們聊天，他們講到去年底那段時間感受到的氛圍，的確是風聲鶴唳，看似和柯文哲有關的人都會被傳去問、都會被抓去關…

陳佩琪提到，有位朋友說他自己曾在市府工作過一段時間，去年9到12月間，看到李文宗莫名其妙被押進去的例子，導致他每天去看信箱看是否有傳票飛過來，他小孩每次看他衝出去找信箱，就很緊張的問：「爸爸，你是不是要被抓去關了？」那種感受，實在不勝唏噓，至今想到仍心有戚戚…

陳佩琪稱，這一年我們被說成了「貪污犯」，所謂「偵查不公開」應該是檢察官要遵守的， 結果反倒是我們民眾黨和家屬們被恐嚇到瑟瑟發抖、什麼話都不敢說，也導致我們聲譽被打趴了，讓這些人什麼話都敢掰、什麼人都敢傳，不該流出去的筆錄和先生的手寫手稿和國家出入境管理局的監視畫面，都可以大喇喇流出去給黨媒刊登，至今仍無人追究！

陳佩琪表示，今天看到先生自信地說出了內心話：「司法不可以勾結媒體，淪為政治打手、變成迫害人民的工具」，「直播淪為事後紀錄片，你們到底在怕什麼？」，「你們到底有什麼不敢讓人家知道的？」

陳佩琪控訴，賴總統你說你都沒介入司法？台灣司法為什麼這麼脆弱？你底下為什麼都養這種人？想要在你的眼皮子下升官，都要幹這種事才行？

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

