嘆豬瘟防疫破功關鍵！沈政男再喊「中市府未延誤通報」：陳時中只會老招

台中爆出非洲豬瘟受到高度關注，各界均指責台中市長盧秀燕延誤通報、導致防疫破功；精神科醫師沈政男透過臉書發文，痛批中央政府惡意卸責給地方、以進行政治操作。另外沈政男也透露，非洲豬瘟的爆發關鍵在於「未落實邊境防疫」、「未妥善管理廚餘」，痛批中央政府沒擔當。

沈政男透過臉書發文分析，台灣機場的入境檢疫向來只針對高風險國家的班機，導致如今爆出非洲豬瘟疫情，連中央也無法排除機場海關是潛在的防疫破口。

「要追查病毒來源國，最科學的作法是病毒基因定序」，沈政男強調，台灣不可能在短時間內出現病毒變種，認為中央沒有拿到最新的國外基因資料，就不再追查到底，只稱跟中國大陸與越南的重組病毒株類似，這點在其他國家是難以想像的。沈政男表示，防疫需要仰賴國際合作，即便查不到最新基因資料，仍可以向其他國家索取，然而台灣卻因近十年來跟中國大陸斷絕官方來往、又看不起對岸的防疫能力，才只能「悶起頭來自己搞」。

沈政男指出，中央將疫情爆發歸咎於梧棲養豬場未落實廚餘蒸煮、又不敢保證邊境破口不會再次出現，眼下最保險的做法，就是全面禁止廚餘餵豬；俗果真的不敢全面禁止廚餘餵豬，也應該打造廚餘蒸煮平台，以方便分開管理蒸煮與餵食的相關作業，又或者比照日本，成立廚餘集中去化單位進行處理。

「從病毒並未擴散出去來看，台中市政府並未延誤疫調與通報流程」，沈政男再次強調，非洲豬瘟是新興疫情，地方疫調人員沒經驗，更沒有那麼多專家奧援，在精確度與速度上本就不如中央。沈政男呼籲，中央應該為邊境破口負起責任，而不是甩鍋地方、把防疫當成政治操作的工具。

