嘆貝克漢夫妻把兒女當商業IP經營 網路作家：當Rain粉絲幸福多了

資深媒體人「莎莉夫人」比較貝克漢和Rain處理事件方式的差異。（翻攝自David Beckham、Rain IG）

英國足球巨星貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham），遭長子布魯克林（Brooklyn Beckham）指控干預生活、阻撓婚姻。貝克漢日前受訪，稱犯錯是孩子成長的一部分，卻避談家庭衝突，將話題導向社群媒體如何影響年輕世代。資深媒體人、知名網路作家「莎莉夫人」將貝克漢的回應，拿來跟南韓天王Rain誤會粉絲的處理方式做比較，直言「當Rain的粉絲，比當貝克漢的兒子幸福多了。」

廣告 廣告

日前Rain久違來台開唱，炒熱氣氛時點名台下一位粉絲「為什麼不跳？」事後對方發文解釋自己是聽障人士，所以誤會Rain的意思，希望Rain能知道她不是故意不跳舞。事後Rain親自留言道歉，承認不夠體貼、考慮不周，真誠回應獲得網友好評。

莎莉夫人在臉書表示，同樣是收到「因為有誤會，我想解釋給你聽，希望你理解」的文字，Rain和貝克漢的反應卻大不相同。她認為Rain完整承接了粉絲感受，沒有使用「因為所以」為自己開脫，而是直接道歉認錯，將談話重點放在聽障粉絲的感受上。

反觀貝克漢回應家醜的談話，普遍被解讀是在暗示長子已經犯錯，給人夫妻倆在乎媒體形象更勝孩子感受的印象，彷彿把家庭當作公關公司經營，父母就是CEO，孩子們則是被父母創造出來的商業IP或員工。

莎莉夫人認為，貝克漢說的那些話，就像老闆對員工的訓話，以高姿態說教，關上了家人溝通的大門。她若是家長，會更加深思熟慮、理解尊重兒女感受，而非直接把他們打成錯的一方。

或許有人會說，布魯克林至今一事無成，若非有「貝克漢」姓氏加持，絕無機會擠身上流、娶到億萬千金。如今脫離父母庇蔭與物質供應成為豪門女婿，他才敢掀開家醜跟父母翻臉，實在沒有骨氣。

然而莎莉夫人認為，不論貝克漢一家失和的主因為何，在她看來，當一個「家」成了「公司」，凡事以「流量變現」為重，必須靠維持人設、經營社群來維繫，真的很悲哀，因為「家」本該是講愛也講理的地方。

更多鏡週刊報導

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年！ 對「無緣的婆婆」貝嫂評價曝光

不想和解！貝克漢長子千字文「控父母6大罪狀」 毀婚姻、羞辱「完美家庭攏係假」

「你知道我是你女兒嗎？」她KTV慶生醉倒 遭獸父開房性侵逞