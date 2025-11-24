嘆賴清德吃壽司挺日本「花拳繡腿」 沈富雄直言失了內涵：平白放棄可貴話語權

中日緊張局勢未解，日本首相高市早苗因表態「台灣有事」引發中國跳腳，北京祭出全面停止進口日本水產品等反制措施，而總統賴清德貼出午餐享用日本海鮮的照片，以行動力挺日本水產。對此，前立委沈富雄在臉書直言，這雖是物超所值的廉價外交，「但這也突顯總統與幕僚的花拳繡腿，輕薄而失內涵。」

在中國剛宣布禁止日本水產之際，賴清德20日於臉書等社群媒體分享午餐，並特別註明食材是來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，象徵對日本海產的支持，也引來不少日本人留言表達謝意。



而沈富雄表示，他估價賴清德的握壽司午餐應大約300元，不少朋友認為他低估，也許這餐品質略好，但相去應是不遠，以此區區數百元，贏得很多日人的好感，算是物超所值的廉價外交。

不過沈富雄說，「但這也突顯總統及其幕僚的花拳繡腿，輕薄而失內涵，做為台海的主角之一，平白放棄可貴的話語權，可惜。」

