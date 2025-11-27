嘆賴清德把台灣拖向絕境！馬英九批「誤判兩岸情勢」：我任內國防預算僅5分之1
為應對潛在的「中國犯台隱憂」，總統賴清德昨（26）日宣布投入8年400億美元（約1.25兆新台幣）的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，甚至明確指出，中國將在2027年完成武統台灣的準備。前總統馬英九透過臉書發文，痛批賴清德「誤判兩岸關係」、「把台灣拖向絕境」。
馬英九透過臉書發文感嘆，隨著賴清德限制兩岸交流、推動1.25兆國防特別預算，台灣無異於進入「準戰爭狀態」，甚至將台灣人劃分成「中國台灣」與「民主台灣」。
「我感覺很悲哀」，馬英九表示，自己擔任總統的8年內，兩岸不僅簽訂了包括「兩岸經濟協議架構」（ECFA）在內的二十三項協議、讓民進黨政府到現在仍可以享受相關紅利，當時的國防預算，更是僅有賴清德政府的5分之1。
馬英九表示，賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷「出了相當大的問題」，在馬英九看來，賴清德靠不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，忽略了和解對話的路徑，卻要讓全體台灣人民承受。馬英九也進一步指出，美國總統川普（Donald Trump）與日本首相高市早苗通話後，後者隨即宣布「日本沒有立場認定臺灣地位」，也證實了賴清德對局勢的判斷出現問題。
「請賴總統放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把臺灣拖向絕境」，馬英九直言，賴清德要以民為念、做真正符合台灣人利益的決定，否則只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。馬英九也呼籲，只要立法院沒有廢除《兩岸人民條例》，賴清德就該讓兩岸民進在合憲合法的情況下進行交流，不僅符合台灣百姓利益，也有助於降低緊張。
