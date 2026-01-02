嘆賴清德該反省！郭正亮憶「陳水扁、蔡英文前例」 曝賴政府真正問題

總統賴清德於昨（1）日談及中國軍演、朝野對立的僵局，強調「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」掀起熱議；前立委郭正亮直言，賴清德才是該反省的那個人，別說前總統馬英九，連前總統陳水扁、蔡英文先後執政16年以來，所激起的衝突、對立都沒有賴清德上任2年來的多。

郭正亮在《新聞大白話》節目中表示，蔡英文做了8年總統都沒有被彈劾，任內也僅遇到一次中國軍演，更別說該次軍演根本不是針對蔡英文，而是因為美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台。

「有誰總統做成這樣？」郭正亮指出，反觀賴清德僅上任1年7個月就遇到3次軍演、被國會提出彈劾，就連陳水扁執政8年，都不曾在立法院未過半的情況下，掀起如此規模的朝野鬥爭，陳水扁也沒有違憲之舉。郭正亮直言，賴清德真的應該好好反省自己，因為真正的問題「就在他（賴清德）自己」。

郭正亮指出，當年陳水扁立法院未過半，讓時任立法院長王金平、民進黨團總召柯建銘居中協調，藍綠之間開啟了「王柯時代」，如今卻看不出行政院長卓榮泰或柯建銘有任何發言權。

