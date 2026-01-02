嘆賴清德該反省！郭正亮憶「陳水扁、蔡英文前例」 曝賴政府真正問題
總統賴清德於昨（1）日談及中國軍演、朝野對立的僵局，強調「台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗」掀起熱議；前立委郭正亮直言，賴清德才是該反省的那個人，別說前總統馬英九，連前總統陳水扁、蔡英文先後執政16年以來，所激起的衝突、對立都沒有賴清德上任2年來的多。
郭正亮在《新聞大白話》節目中表示，蔡英文做了8年總統都沒有被彈劾，任內也僅遇到一次中國軍演，更別說該次軍演根本不是針對蔡英文，而是因為美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台。
「有誰總統做成這樣？」郭正亮指出，反觀賴清德僅上任1年7個月就遇到3次軍演、被國會提出彈劾，就連陳水扁執政8年，都不曾在立法院未過半的情況下，掀起如此規模的朝野鬥爭，陳水扁也沒有違憲之舉。郭正亮直言，賴清德真的應該好好反省自己，因為真正的問題「就在他（賴清德）自己」。
郭正亮指出，當年陳水扁立法院未過半，讓時任立法院長王金平、民進黨團總召柯建銘居中協調，藍綠之間開啟了「王柯時代」，如今卻看不出行政院長卓榮泰或柯建銘有任何發言權。
更多風傳媒報導
其他人也在看
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 214
胡振東曝「中犯台美軍不登島」原因！他揪端倪：美國看不下去了
美國國防部前官員胡振東（Tony Hu）近日表示，若台海爆發戰爭，美國將不會到台灣本島，因為台灣有足夠防禦資源，美軍若貿然登島反會造成指揮混亂，引起外界討論。對此，心理諮商與跨領域工作者葉永銘認為，胡振東是美國派來「執行反心戰工作」的，美國大概看不下去了，才如此反常地直接介入說明中國入侵的難度。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 57
郭正亮曝「賴清德又要抓狂」：台灣有史以來最危險總統
總統賴清德近日受訪稱共軍幾十年未越雷池因「實力不到」，隨即出現解放軍「正義使命」圍台演習，連Threads投票也一面倒歸咎於賴清德。前立委郭正亮直指對岸30日軍演，可能預判到賴清德元旦演說會狂飆，且未來半年賴還會一再抓狂，真的是有史以來最危險的總統。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 303
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」
元旦回擊賴總統！侯勸「別政治算計」 昌嗆「道歉」EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 41
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號
中共頻軍演！PTT喊「出現1訊號快跑」 專家揭5訊號EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 247
洛馬獲對台軍售103億合約 因應台空軍「緊急作戰需求」
根據《路透社》報導，美國國防部於12月31日發出聲明，宣布洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，並指能滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」，該合約的上限金額為3億2850萬美元（約新台幣103億元），合約相關作業將於佛州奧蘭多執行，預計2031年6月完成。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 96
青鳥女神嗆「希望砲彈打到國民黨部」 網炸鍋：檢調呢
行政院12月18日通過國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹外國、大陸對我國發動戰爭或採取非和平手段，違者最高處100萬元罰鍰。但青鳥網紅徐閉日前曾喊「每天祈禱飛彈擊中特定媒體大樓」，近日又發文嗆「希望飛彈打到國民黨桃園黨部」，離譜言論被指已觸法。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 122
不讓高虹安！何志勇拋民調PK被指「不可能」 藍：違背只能黨紀處分
國民黨日前宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安，國民黨前發言人何志勇仍宣布參選，堅持黨內應先辦理公開初選，產出的最強人選再與高虹安進行第二階段民調PK。據《太報》報導，國民黨黨務人士直言，一旦中常會通過藍白共推高虹安選新竹市長，任何人都要服膺黨的決定，若違背只能黨紀處分。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 111
藍56綠23的裂縫：2026台東票數地形與吳秀華、陳瑩之戰
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）從2020總統到2024總統、立委，再加上2022縣長，台東始終維持一個「藍大於綠」的基本盤：有學者依中選...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
李文忠嘆：國防預算被擋、執政黨除叫罵外也該做些正事
[Newtalk新聞] 中國解放軍軍演剛結束，前退輔會副主委李文忠今（1）日對朝野有感而發說，台灣増加國防預算提昇自我防衛能力，理所當然。在野黨要想清楚，繼續阻擋總預算及國防特別預算，連討論的機會都不肯，國人怎麼看？怎麼想？執政黨也要想清楚，除了叫駡之外是不是也要為了預算過關做一些正面的事？ 李文忠說，解放軍軍演結束，此次是針對賴清德總統、高苗首相及川普對台軍售，令人意外的是，演習宣稱「外線立體懾阻」，項目卻無反介入/拒止。 李文忠說，從軍事層面來看，這次軍演最令人矚目的是，火箭落點逼近我24浬鄰接區，是歷次軍演最接近台灣本島的一次，實際就是將我們當軟柿子吃。當局必須模擬當解放軍機艦越過我24浬線、10浬線時，以及飛彈、火箭砲越過24浬鄰接區、10浬領海乃至台灣上空時，我如何因應？ 李文忠說，另一個令人矚目的是，軍演以遠程火箭取代相對昂貴的飛彈，還有無人機的角色。過去我們質疑M1A2T戰車、愛國者反飛彈系統佈署在東部、NASAMS飛彈、M109A7自走砲，絕非眨低其性能，但不符合不對稱及未來戰爭的需求。但願審查國防預算時，軍方及朝野有専業的辯論。 李文忠說，從政治層面來看，解放軍軍演一新頭殼 ・ 1 天前 ・ 214
共軍圍台軍演結束！中共高調宣示「終將統一」：挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀
中共解放軍東部戰區於 29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，引發外界關注其結束時點。東部戰區新聞發言人李熹 31 日宣布，該次演習已「圓滿完成任務」，並稱此次全面檢驗了解放軍的一體化聯合作戰能力。李熹強調，戰區部隊仍將保持高度戒備，持續加強練兵備戰，並重申將「堅決挫敗台獨分裂與外部干涉圖謀」，維護國家主權與領土完整。2025......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 125
藍白封殺國防預算！陳水扁元旦憶：馬英九、宋楚瑜杯葛買不到柴電潛艦
總統賴清德提出8年1.25兆國防預算，但藍白在中國解放軍進行環台軍演之際，12月30日第5度封殺國防特別預算條例。前總統陳水扁今（1）日在2026年元旦發聲，以過去要買柴電潛艦時，遭到時任國民黨主席馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛反三大軍購案為例，奉勸藍白兩黨記取前車之鑑，今天不買，明天買不到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 171
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參自由時報 ・ 18 小時前 ・ 5
800公尺棧橋直插海灘！共軍偷練登陸戰 日媒揭「三船一體」戰術
中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。太報 ・ 22 小時前 ・ 19
「根本彈劾不了我還提案！」賴清德元旦發火要藍白辦正事：我沒貪也沒違法
近年兩岸情勢緊張、朝野對立加劇，除明年度中央政府總預算持續卡關外，行政院已對停砍公教年金案聲請釋憲及暫時處分，憲政大戰一觸即發。而後，在野的國民黨及民眾黨團在2025年12月19日宣布啟動對總統賴清德的彈劾案程序，立法院司法委員會則前一日就通過彈劾行政院長卓榮泰的提案。對此，總統賴清德今（1）日元旦重話表示，他不貪不取，沒有違法，彈劾的目的何在？且彈劾案根本......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 89
立院彈劾賴清德是「浪費時間」？醫揭憲政漏洞：5大法官就能做評議多麼荒謬
總統賴清德今（1）日發表新年談話並接受媒體提問，針對在野黨在立法院提出的總統彈劾案，他強調自己「不貪不取，沒有任何違法」，並直言，藍白明知沒有3分之2多數仍提出提案，是在浪費時間。對此，時常評論時事的醫師沈政男則指出，真正浪費台灣一整年的，是大罷免，而參與其中最深的人之一就是賴清德。沈政男今（1）日在臉書撰文表示，彈劾總統如果是追究法律責任，為何由立法院發動......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 34
新生兒數恐跌至8萬 醫籲制度保障年輕人先生育再追夢
（中央社記者曾以寧台北1日電）婦產科醫師以過去1年減少趨勢預估，今年新生兒數可能僅剩8萬多人，建議政府解決年輕人問題，讓年輕人願意先生小孩再完成人生夢想，並提醒應用制度保障產科及兒科醫療量能。中央社 ・ 19 小時前 ・ 1
面對中國嚴峻的軍事野心！賴清德：台灣沒有時間等待，更沒有時間內耗
中共解放軍東部戰區於去年12月29、30 日在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」大規模軍事演習，賴清德總統今（1）日發表「2026新年談話」時提到，面對中國持續升高的擴張野心，國際都在關注台灣人有沒有自我防衛的決心。作為總統，他的態度一直都很清楚，就是堅定捍衛國家主權，強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
發表元旦談話 鄭麗文：朝野放下歧見突破憲政僵局
國民黨今天上午在中央黨部大樓前舉辦元旦升旗典禮，該黨主席鄭麗文發表元旦談話時指出，在民國115年第一天迎來第一道曙光後，她希望台灣能從過去的晦暗、紛紛擾擾，重新轉換全新的心情，朝野要共同努力，放下之前的歧見，為國家、人民積極和解，並突破目前的憲政僵局，為福國利民推動重要政策，並讓國會正常運作，台灣民自由時報 ・ 1 天前 ・ 8
拚戰藍綠2女第7度選台東縣長？劉櫂豪：統一宣布
2026年元旦的台東第一道曙光，拉開了下屆縣長選戰的序幕。在今日舉行的元旦升旗典禮上，國民黨徵召的議長吳秀華、民進黨提名的立委陳瑩，以及動向受矚目的前立委劉櫂豪3人同台亮相。劉櫂豪在場向民眾熱烈招呼，是否第7度參選台東縣長？劉表示會「統一宣布」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話