嘆陳亭妃出線一路走來不容易 謝龍介邀簽「選戰公約」承諾不涉光電

民進黨台南市長初選民調結果今（15日）出爐，立委陳亭妃擊敗賴系人馬林俊憲出線，將挑戰成為府城首位女市長。國民黨台南市長參選人謝龍介第一時間發文恭賀陳亭妃是可敬對手，因為對方一路走來真的不容易，期待雙方來場優質選戰，邀請陳亭妃共同簽訂「選戰公約」。

謝龍介表示，雖然陳亭妃現在都說跟他不熟，但他還是誠摯恭喜對方，畢竟這一路走來，她真的不容易，「未來11個月，期待與妳打一場高格調的選戰。」喊話陳亭妃和他共同簽訂公開透明的「選戰公約」。

謝龍介承諾不作假民調、不造謠抹黑、不雇用網軍、不買票賄選、不涉入光電，看板減量並維持環境美觀，以上是他具體對台南市民及全體國人的保證，他願白紙黑字具結，盼陳亭妃一起跟進，讓台南市成為優質選戰的標竿。

最後謝龍介向支持者喊話，要翻轉台南市，達成4年前未竟全功的政黨輪替，國民黨不只要贏，還要贏得堂堂正正、光明磊落。

根據民進黨初選民調，若台南市長選戰對手為謝龍介，陳亭妃以60.8557％比13.8631％勝出，林俊憲則是58.1630％比21.6493％。

