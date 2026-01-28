嘆陳菊請假遭無情抹黑 潘孟安：她不願復健耽誤公務「總統萬般不捨准辭」

總統府秘書長潘孟安與監察院長陳菊相擁。摘自潘孟安臉書



監察院長陳菊因病請假至今，總統賴清德准辭。總統府秘書長潘孟安今（1/28）晚在臉書貼出兩人相擁照表示，這段期間，陳菊遭受到無數無情的抹黑及政治口水，但早在生病之初，陳菊第一時間就已經向總統請辭，也多次提出辭職之意，不想因復健而耽誤公務，總統才在萬般不捨下批准了這份辭呈。

潘孟安在臉書發文表示，這段期間，陳菊因為身體不適而請假，卻遭受到無數無情的抹黑及政治口水。事實上，早在生病之初，菊姐第一時間就已經向總統請辭，當時總統希望他先以健康為重、安心養病，菊姐仍多次提出辭職之意。

潘孟安說，這陣子菊姐的身體雖然漸漸好轉，但她責任心重，不想因為自己復健而耽誤了公務，再次堅持請辭，總統感佩這份對責任的堅持，最後才在萬般不捨下批准了這份辭呈。

「菊姐是我政治生涯中重要的前輩，也是我心中最敬重的阿姐。」潘孟安指出，菊姐的一生奉獻給了台灣的民主，在白色恐怖時期，她是極少數被以死刑起訴的政治犯，在那個隨時會與世界告別的時刻，她早已寫好遺書，平靜地面對死亡與鐵窗，將青春與生命全然託付給她深愛的台灣，與無數的先烈先輩走過那段血淚斑斑的白色恐怖。

潘孟安表示，「看著那些對她潑去無數的髒水，我感到萬分不捨。菊姐的心中始終牽掛台灣，看到這份辭呈，我心中除了不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福。」希望菊姐能好好保重身體，在民主的路上，望菊姐能與台灣繼續前行。

