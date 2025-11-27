嘆香港惡火奪44命「宛如煉獄」！台灣消防員看了絕望：連我也會害怕

生活中心／朱祖儀報導

香港宏福苑26日下午發生火警。（圖／翻攝自X平台 @transit_jam）

香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。怵目驚心的大火畫面曝光後，不少台灣人也感到悲痛，還有一名台灣消防員表示，若自己在現場也會感到絕望和害怕，「太高了，雲梯極限不到一半，樓梯間煙囪效應宛如煉獄。」

宏福苑26日下午發生嚴重火警，燃燒超過10小時，火勢才終於得以控制，但今（27）日清晨仍有零星火種燃燒。當地媒體指出，宏福苑此次火警為少見的5級大火，是30年以來最嚴重火警。

香港宏福苑火勢相當猛烈。（圖／AP授權）

香港大火畫面在社群平台瘋傳，不少人感到悲痛。一名台灣消防員也在Threads發表看法，表示若自己在現場也會感到震撼與絕望，「太高了，雲梯極限不到一半，樓梯間煙囪效應宛如煉獄」，這場景就像好萊塢特效和AI。

消防員指出，火警受困者一定很恐懼、痛苦和煎熬，外面的指揮官和消防員救援時也承受著巨大壓力，「那種熾熱高溫、熱衰竭，伸手不見五指的濃煙火流，那種無力感…令人絕望。」

消防員也說，關門等待救援似乎是唯一方法，可是玻璃燒破之後，裡面住戶仍舊難以逃生，「這種絕境，別說一般人，即使是消防員恐怕也會很害怕。」他還提到，整起火警關鍵在窗戶，若窗戶撐不住破裂，熱煙一旦侵入，唯一求生方法只能躲在不靠外牆的室內房間內，等待火勢熄滅、消防員前來疏散。

