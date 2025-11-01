嘆「年輕醫師不選重症科」！精神醫曝內幕：光靠加薪不能改變

近年全台醫事人力緊張，尤其兒科、急重症及部分專科醫師人力流失情況嚴峻，台北榮總今年更是傳出，4位兒科總醫師都選擇到基層開業。對此，精神科醫師沈政男分析，年輕醫師不選重症科，是因為工時較長，也比較累，光靠加薪並不能改變他們的想法；而台灣也有偏鄉醫生不夠的問題，但現在的醫師寧願留在大都市，在他們看來，什麼科都比去偏鄉好。

沈政男在臉書發文提到，以前醫學系念七年，現在念六年，畢業以後有兩年一般醫學訓練，然後才進行選科。也就是說，在醫學院期間大家念的是一樣的東西，畢業以後才開始分科。

他提到，南韓前陣子有年輕醫師與醫學生罷工，最近落幕了，是因為總統換人，原本要增加兩千名醫學生名額，現在退回原本名額。至於為什麼要增加？就是重症科與偏鄉沒人要去，跟台灣一樣，而罷工是為了反對增加名額，以免影響收入，「就是赤裸裸的資源與利益分配問題。」

他稱，台灣也有偏鄉醫生不夠的問題，但明明台灣是所謂的一日生活圈，即使是外島，也是可以當天來回。由此可知，現在的醫師，寧願留在大都市，不管是做什麼，在他們看來，都比去偏鄉好。

高薪難解重症科缺人問題

針對醫療人力吃緊，外界建議「薪資給高一點，重賞之下，就會有人報名了！」沈政男認為，這就牽涉了個體經濟學的勞動供給曲線，也就是薪資與勞動供給的關係。這條曲線在薪資不怎麼高的時候是往右上方走，也就是薪資越高，越多人做，然而到了一定薪資以後，曲線會後彎回來，也就是薪資越高，越沒人要做，原因在於當薪資增加，休閒的成本變高，更想花錢，就會減少工作。

沈政男指出，實際上重症科的薪資比較高，但因為工時較長，也比較累（下班後沒辦法休閒，也等於另一種工時延長），於是曲線後彎，沒人要做。在以前，台灣社會還沒到曲線轉折點，等到富裕到一定程度就浮現出來，「所以光靠加薪，並不能讓年輕醫師願意選重症科，而因為健保資源有限，不可能加到薪資天高。」

年輕醫生開業成重要考量

他表示，現在年輕醫師選科，「能不能開業」成了重要考慮。而同樣能開業的科別，工時較短、較不累的就成了優先選項。他稱，要增加重症科醫師不是靠加薪，可以考慮的方法有增加醫學生名額，開放外籍醫生來台行醫、增加公費生比例。沈政男指出，也可以將醫學系全面改成學士後，比較可以招收到注重職業的非經濟利益的年輕人，也就是對醫療本身比較有興趣或有使命感的人。

