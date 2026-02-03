嘆「沒射過好可惜」 國中生被炎上遭肉搜 癱瘓者反駁：同學很禮貌

許多學校都會邀請各行各業的專業人士演講，希望為孩子們進行生命教育。台南市一間中學近日邀請脊髓損傷、下身癱瘓的搖滾創作歌手李振全演講，現場提問時，有國中生好奇詢問「你有射過嗎？」，李振全回答後，國中生笑說「這麼可惜喔」，影片被轉傳後引發熱議，許多網友不滿國中生提問態度開嗆，甚至展開肉搜。不過李振全要求下架影片，強調現場同學非常禮貌，他也有說明生理機制，「這是很好的一課，謝謝各位。請停止吧」。

有網友在社群平台轉發李振全演講片段，一位國中生好奇提問，「你有射過嗎？」，現場學生頓時笑成一團，國中生進一步詢問「車禍後有嗎？」，李振全也誠實回答「沒有」，讓國中生笑著回應「喔…這麼可惜唷…謝謝」，讓網友不滿質疑「現在的小朋友？我問號？」

對此，許多人紛紛回應，「這小孩滿腦子就這些，一輩子也就這樣了」、「超沒禮貌真的」、「禮貌、水準、尊重，掉地上記得撿起來」、「演講者的風度好，不代表小男孩的問題就是可以允許的，從提問的語氣 、訕笑中來看，都感受不到提問的誠意，只是覺得好玩、開人家玩笑」。

不過李振全親自說明，當天演講主題，是希望學生更了解脊髓損傷對生活與生理的影響，該中學學生表現非常突出，有最多學生願意上台提問，現場氣氛熱絡且安靜認真聽講，演講結束的問卷回覆最豐富、內容真摯。

李振全指出，他們在提問環節有事先說明，學生可以自由發問，是否回應由主講者自行判斷與引導，國中生正處於對身體與相關議題產生好奇，但表達仍在學習階段，這類提問也是青少年教育與健康教育中需要被適當引導的課題。

李振全說，提問後他們也將討論引導回生理與醫學層面，說明脊髓損傷會影響神經傳導與身體控制功能，相關生理反應是否能產生，會依損傷位置與程度而有所差異，學生下台後教官與師長也已再行提醒與教育，協助理解提問的分寸與場合。

李振全強調，網友轉傳影片獲得流量的行為未獲允許，再不下架將尋求警察協助，「也請各位理性冷靜，我是本人，大家看到的是片段，現場同學們對我非常禮貌，我也有和同學們解釋生理機制，這是很好的一課，謝謝各位。請停止吧。」

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

