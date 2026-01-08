嘆「當前政經情勢紛擾不安」 韓國瑜曬春聯喊：馬上幸福

▲ 圖／翻攝韓國瑜臉書

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

立法院長韓國瑜今(8)日透露，今年立法院以「馬上幸福」為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福，提到當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。

韓國瑜發文表示，「馬年・馬上幸福。時序更替，我們在世局中穩健前行。」透露揮別充滿變動與轉化的金蛇小龍年，象徵活力與希望的馬年將至，今年的立法院以「馬上幸福」為春聯題辭，寄寓對國家與全民的祝福。

韓國瑜指出，「馬」自古為六畜之首，一向是行遠負重、不畏艱難、任勞任怨的代表。所以成語中有意謂豐功偉績的「汗馬功勞」，也有比喻經驗通達得以任事的「老馬識途」。而身為國家最高民意機關的立法院，匯集各界意見，更有以民意為依歸的「馬首是瞻」。我們也常用「千里馬」、「良馬」比喻賢才，寄託通達四方、志行千里的期許。

韓國瑜說明，本次新春題辭「馬上幸福」，以口語的「馬上」二字，是指即時即刻，毋庸等待，是一切行動與改變的開始。在當前政經情勢紛擾、國際局勢與兩岸關係不安的背景下，大家對「幸福」的盼望，往往並非奢求，而是一份對「生活安心、未來安定」的深切期待。

韓國瑜認為，正因為現實中仍有許多辛苦與壓力，社會更需要溫暖與希望作為後盾。「馬上幸福」所寄寓的，正是「讓幸福不必遠求、讓大家不致久候」的殷切期盼，更希望不僅「馬上幸福」、「馬上有錢」，更能「馬到成功」，讓每一份付出都能得到回應。

韓國瑜也預告，今年的首批正副院長聯名款，會在本週六上午在台中和大家見面分享。另外過年前，他會在立法院台北院區與大家相約，親自向大家拜早年、發送限量春聯，所有相關細節將再向大家報告。預祝大家新春吉祥，百工百業策馬前行，萬事順遂、福運綿長。

