嘆「遲到三年」！盧秀燕宣布台中營養午餐免費 蔡其昌：證明政策方向正確

即時中心／梁博超報導

繼台北市、基隆市及高雄市宣布營養午餐免費政策後，台中市長盧秀燕今（8）日也宣布台中市將跟進，預估逾21萬名學生受惠。對此，民進黨台中立委蔡其昌直言，2022年他參選台中市長時便提出這項政見，「然而盧市長不斷以財政負擔為由回絕，甚至批評是選舉口號」；如今盧市府大轉彎跟進，「證明當初政策方向是正確的」。

民進黨立委蔡其昌稍早在臉書發文指出，他在2022年參選台中市長時，便提出這項照顧家庭的政見；然而當時的盧市長卻不斷以財政負擔為由回絕，甚至批評「這只是選舉口號」。

如今盧市府大轉彎跟進，蔡其昌強調，這證明了當初所提的政策方向是正確的。「雖然已遲到了三年，但我仍樂見市府願意減輕家長的負擔，畢竟照顧下一代不應分黨派。」

然而，免費營養午餐只是基本的照顧，「食材的品質才是核心」，蔡其昌希望台中市府不能忽視食材安全、在地採購與食農教育。「期待中市府應同步落實農藥嚴檢、提升校廚待遇與培訓、補足校園營養師，並將廚餘處理納入零碳轉型，讓午餐安全又好吃，讓孩子吃得更新鮮、更在地。」

