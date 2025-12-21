嘆「鄭捷被烈士化」釀隨機殺人案 精神醫示警1情況：類似案件將更多、更嚴重

台北捷運、中山商圈19日晚間發生一起大規模隨機攻擊事件，27歲兇嫌張文持刀砍殺群眾造成4死11傷後墜樓身亡，事件細節仍受到高度關注；精神科醫師沈政男直言，發生在2014年的鄭捷事件，對往後幾年的類似案件都有起到影響，足見鄭捷「烈士化」的情況成為了犯案者的一大推力。

沈政男透過臉書斷言，張文事件屬於偶發、孤立性質的事件；沈政男引述美國、日本相關研究指出，年輕男性是隨機殺人案的主要犯案者，大略輪廓是身強力壯、衝動性高，且大多與社會孤立，導致挫折與不滿無處宣洩，對於隨機殺人的前例更是有模仿、崇拜之情。沈政男解釋，這是因為犯案者將自身的境遇歸罪於社會，不僅對大眾懷有恨意，更想藉此出名。

「隨著社會型態的改變，隨機殺人事件將會越來越多」，沈政男回憶，自己多年前就曾提醒，台灣受惠於槍枝管制，否則這類隨機殺人將會更多、也更嚴重。沈政男強調，當一個人變得孤立，有了挫折、不滿與報復的想法，又沒有沒有外界給予提點時，就容易陷入負面的放大循環裡。

沈政男提醒，已經不只不只一件隨機殺人的犯案者在犯案前對鄭捷的犯案過程廣泛關注，顯見鄭捷在部分人士的心目中「已被烈士化」，讓越來越多人不只是想要模仿，而是對他的犯行表達肯定，甚至崇拜。

比起外界認為的反社會人格，沈政男直言，大規模隨機殺人更常見的是「自戀型人格」，因為這類人渴望獲得關注，卻總在現實中遭遇挫折、羞辱，這才產生怨恨與報復之心。

比起提高大眾的防災意識，沈政男認為，更應該改變個案在經濟與社會變遷的過程所遭受到的漠視，唯有加強重視、關心、了解與同理，才可能化解這些人心中的挫折與不滿；沈政男強調，畢竟這些事件都發生在難以預期的公共場所，因此在他（沈政男）看來，沒有必要因此改變大家的生活方式。

