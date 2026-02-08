嘉仁里送暖 林沛祥、鄭愷玲響應

安樂區嘉仁里八日舉辦「我們都是一嘉仁」愛心寒冬送暖活動，提前向里民們賀年並在寒冬中送上溫暖與祝福。（記者楊耀華翻攝）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市安樂區嘉仁里八日舉辦「我們都是一嘉仁」愛心送暖活動，立委林沛祥、市議員鄭愷玲也到場響應，一同將溫暖與祝福送到里民手中，讓社區在寒冬中充滿溫情。

嘉仁里寒冬送暖活動在里長王貴美上任後已連續舉辦七年，持續細心照顧里內長輩與弱勢家庭，活動除了七十五歲以上長者每人可獲得二百元紅包，中低收入戶則額外獲得由嘉仁愛心會、勝信宮各提供一千元的紅包，勝信宮還貼心準備麵條，社會處提供總價值二萬五千元的民生物資，協助里民安心過年。

林沛祥表示，近兩天寒流來襲，身體要特別注意保暖，感謝嘉仁里長王貴美以及嘉仁愛心會、勝信宮與社會處的用心，讓里民在年節前感受到社會的關懷與溫暖；林沛祥說，他每年都會撥空參與嘉仁里的寒冬送暖活動，除了提前向大家拜年，也藉此感謝長期支持與鼓勵他的安樂區鄉親。

林沛祥表示，今年是丙午赤馬年，祝大家馬上幸福、馬年發大財，未來將持續在中央為基隆爭取更多資源，有需要幫忙的地方，也會與基隆市政府、市議會及里長一起合作，提供更好的服務。