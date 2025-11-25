嘉加碼6千 黃敏惠:春節前發放

嘉義市議員李忠曆（右）關切市府普發六千元進度；市長黃敏惠（左）指可望在明年農曆春節前發放。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

嘉義市長黃敏惠二十五日鬆口表示，市府加碼普發六千元可望在明年農曆春節前及早發放，並鼓勵民眾在地消費，振興地方經濟。

中央普發現金一萬元多數人已落袋，市民關注市府加碼普發六千元何時發放？議員李忠曆在市政總質詢說，普發六千元市民眾所期待，希望市長告訴市民何時能發放？

黃敏惠指出，雖然市府財政吃緊，但多年嚴守財政紀律，公共債務維持零，目前市庫累積約二十八億元，另有十二億元可作後續運用，「在普發六千元上，財源沒有問題」。

黃敏惠表示，丹娜絲風災、關稅影響民生經濟甚大，預計明年農曆春節前及早加碼發放六千元。但加碼普發現金還有行政程序要走，希望能獲得議會全力支持，同時在地店家也都準備好了，在地消費ＣＰ值高，期待普發六千元後能在地消費，促進地方經濟。