嘉北國小語文競賽雙特優 台語之美耀眼全國

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉北國小代表嘉義市參加114年度全國語文競賽兩項賽事，表現亮眼，勇奪雙特優佳績。其中，臺灣台語朗讀社會組由侯怡如校長奪下特優；臺灣台語讀者劇場國小組則由陳宥靜、陳品諺、陳可霓、詹喬茵四位同學合作演出，榮獲特優，指導老師為王蓉瑄與黃惠祺。這份成就，不僅展現嘉義市深厚的語文力，也再度證明台語文化的獨特韻味與生命力。

市長黃敏惠表示，語文教育是嘉義市教育的重要根基。市府長期推動閱讀教育、母語扎根、多語課程與語文競賽，期望讓每位學生都能找到展能舞台，培養一生受用的語文力與文化素養。市府將持續精進語文教育環境，讓孩子透過語言看見世界、看見自己。

教育處郭添財處長表示，嘉義市長期重視教育發展，深知教育不只是知識傳遞，更是文化與人文底蘊的根基。此次競賽中，嘉北國小的選手展現的不只是技巧與台語的美感，更是長期語文教育深耕後的成果市府持續提供穩健支持，讓學校無後顧之憂，使學生能在優質環境中發揮潛力、突破自我。

侯怡如校長表示，從任教至今一直投入語文競賽，無論是身為選手或指導者，都希望以實際行動帶動語文教育風氣。這次學生能在臺灣台語讀者劇場獲得評審的肯定，要特別感謝指導老師王蓉瑄與黃惠祺，從撰稿、選角，到長時間的密集訓練，全心投入、細緻指導，是學生能在舞台上自信展現、綻放光芒的最大後盾。她也特別指出，此次嘉北國小能在全國賽獲得佳績，除了市府、議會、家長等各界的支持與師生的共同努力外，更要感謝家長會長陳俊麟對於訓練期間學生接送的車資全力後援，是幕後的重要功臣。

在這次全國賽競賽過程中，嘉北國小選手們展現了扎實的語文基礎與豐富的情感表達。他們不僅熟練掌握字音的發音準確度，更在聲情並茂的朗讀中，充分呈現出台語語言的獨特魅力與美感。無論是細膩的語言韻律還是富有層次的情感詮釋，都打動了在場的評審和觀眾。

此次賽事不只是對學生能力的肯定，更是學校教育深耕成果的展現。未來，嘉北國小將持續秉持市長重視教育的理念，深化語文教育，讓每位孩子都能在語言的世界中自信表達、自在飛翔，感受文化帶來的溫度與力量。學生的努力、老師的付出，以及各界的支持，共同成就這份耀眼的榮光，展現嘉北語文教育的多元風貌與無限可能。

圖：嘉北國小代表嘉義市參加114年度全國語文競賽兩項賽事，表現亮眼，勇奪雙特優佳績。其中，臺灣台語朗讀社會組由侯怡如校長奪下特優；臺灣台語讀者劇場國小組則由陳宥靜、陳品諺、陳可霓、詹喬茵四位同學合作演出，榮獲特優。（記者吳瑞興翻攝）