嘉北車站違停亂象！ 為省20元停車費.機車違停紅線內挨罰

嘉義市 / 綜合報導

嘉義市台鐵嘉北車站外的道路上，發生誇張的車輛違停亂象，整排機車全部停在紅線內側，害得行人只能走到馬路上，與車爭道，但其實車站附近有大型停車場，場內機車車位充足，而且不限時間，停一次只要20元，但還是有很多騎士為了省停車費，冒著被開單的風險，違停在紅線內側，違規行為不僅讓員警開紅單開到手軟，貪小便宜的騎士們，也要吃上600元罰單。

整排機車排排站好，停放在路邊，看似整齊劃一很有規矩，但他們通通違規，這些機車竟然全都亂停在紅線內側，不僅違規，也嚴重影響車流動線，更讓路過民眾，被迫得走到馬路上險象環生。

尤其仔細看機車正前方，明明貼著大大的警示標語，上面寫著請勿違規停車，避免拖吊罰鍰，但這些機車騎士卻視而不見，讓員警開紅單開到手軟，也讓附近民眾抱怨連連，附近民眾說：「都停右邊那一邊，一直都會有人停，然後甚至停在殘障車位，這邊也會有人停。」、「現在也都會取締，因為那邊人行道，這邊停滿機車其實我跟小朋友走路，也會很危險。」

這裡是嘉義市縱貫鐵路嘉北車站，附近車潮人潮都很多，最近鐵道局推動鐵路高架化工程，卻出現停車亂象，但車站附近其實就有大型停車場，提供機車停放，騎士騎進去+聲，機車族停一次20元，放眼望去停車場內有多處空位沒人停。

原來不少騎士疑似為了省停車費，竟寧願冒著被開單的風險，違規停在道路兩側，讓部分民眾無法理解，附近民眾說：「(停車場車費)滿便宜的啊，因為它不限時間，它其實你停多久，其實它都是20塊。」、「因為我覺得只有20塊而已，停在外面我怕其他的用路人不方便。」

嘉義市後湖派出所所長翁育達說：「該地點違規停車舉發46件車輛違規停車，影響行車通行順暢甚鉅，也容易延伸交通事故發生，本分局將持續針對嘉北車站周邊加強違規停車執法。」違停騎士為了一時方便，影響用路人安全，最終省20元停車費，換來600元罰單，實在得不償失。

