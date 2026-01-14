嘉南大圳步道優化 啟動設計作業

為改善佳里區嘉南大圳蕭壠分線沿線景觀，都發局向國土署申請「城鄉風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助，已啟動規劃設計作業。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕佳里報導

為改善佳里區嘉南大圳蕭壠分線沿線景觀，市府都發局向國土署申請「城鄉風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助，獲核定三百二十二萬元的規劃設計費，目前已啟動規劃設計作業，預計改善長度六百公尺、面積一點三公頃，初估總經費約為七千萬元。

市府積極推動城鎮風貌與生活環境提升，以「南市佳里區水綠心川廊計畫」向國土署爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型補助，由於佳里區都市計畫區生活機能完整，學校、公園、市場及行政機關集中，適合發展宜居慢行生活圈的條件。

這項計畫以「改善日常生活環境」為出發點，非大規模開發，而是透過人行環境、水圳步道與公共空間優化，提升居民日常通行與休憩品質，獲三百二十二萬元規劃設計費補助。

現有跨圳涼亭與人行橋梁的無障礙改善，也納入改善計畫。(記者盧萍珊攝)

計畫內容以佳里區嘉南大圳蕭壠分線以及公園道整合為理念，第一期工程將優先擇定佳里區區公所前水圳區段辦理，改善範圍以水圳沿線及其周邊公共空間為主，包含水圳步道從中山路往西至公園路間、公園道自安北路往南至忠孝路間，總長度約六百公尺、改善面積約一點三公頃。