嘉南大圳白車急流載浮載沉 驚見車內1具男屍

2025年11月12日，台南市柳營河段的嘉南大圳發現一輛白車水中漂浮，車內有一男已經死亡。讀者提供



台南市嘉南大圳位在柳營區義士路河段，12日民眾發現有一輛白色汽車急流載浮載沉，台南市消防局出動人車搶救，由大型機具吊車將白車掛掉起來後，發現車內有一人，明顯死亡。死者是60歲田男，新營警分局介入調查人車墜河的原因以及死因。

台南市柳營區義士路旁嘉南大圳，上午11點25分發現一輛白車漂在水面上，消防局出動4車2艇9人，到場後，確認該車輛內有1人。

消防人員下水搶救上岸，該車內田姓男子已明顯死亡，家屬在場拒絕送醫，交由員警協助處理。警方指出，員警獲報大圳內有一輛白色車輛載浮載沉，落水原因及車內人員不詳，打撈後確定有1人身亡，是60歲田男。

