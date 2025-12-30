嘉南有感地震高於平均6.9倍 推測嘉義大埔地震所致

（中央社記者余曉涵台北30日電）根據氣象署統計，今年顯著有感地震共有156個，而嘉義、台南今年已發生62起顯著有感地震，是平均值的6.9倍，分析主因是1月21日發生的嘉義大埔地震。

中央氣象署今天舉行年終記者會，地震測報中心主任吳健富說，今年共觀測到超過3萬5000起地震，其中顯著有感地震156個，接近10年平均值的150個，而規模6以上強震有6個，規模最大是12月27日震央位於宜蘭外海的規模7.0地震。

吳健富表示，其中嘉南地區今年觀測到62起顯著有感地震，是平均值9起的6.9倍，研判主要是今年1月21日發生的嘉義大埔地震導致。

吳健富指出，嘉義大埔地震發生後，截至12月25日共觀測到208個有感地震，並集中在1月份。

吳健富提到，從近10年統計表來看，每年大約有0.2個規模7以上地震，規模6到7有4.5個，規模5到6有47個，規模4到5則有337個；今年有1個規模7地震，規模6到7有5個，規模5到6有41個，規模4到5地震則有306個，都接近10年平均值。

吳健富表示，菲律賓海板塊從東南邊碰撞上來，因此這附近地震深度都比較淺，花蓮附近板塊開始隱沒，所以地震深度從淺到深，而東部應力遞移到西部，因此地震也是比較淺層。（編輯：張雅淨）1141230