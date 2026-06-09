嘉南療養院安定長照機構 動土
記者盧萍珊∕安定報導
衛生福利部嘉南療養院安定區住宿式長照機構九日動土，總經費五億元興建地上四層的智慧與綠建築，未來將提供二百床服務，並導入ＡＩ智慧照顧，預計一一六年底完工。
動土儀式由衛福部次長呂建德、副市長趙卿惠、立委陳亭妃、郭國文、安定區長陳仁偉等人共同主持。位在國道八號安定段旁的嘉南療養院安定院區住宿式長照機構，向台糖租賃一萬九千平方公尺土地。
呂建德指出，該機構完工後，不僅可提升台南地區長照服務量能，更將成為落實「醫養合一」模式的重要示範據點，強化醫療與長照服務之間的無縫銜接。
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