嘉南療養院抱石團體／攀岩團體 助青少年學會接納、戰勝孤單

面對青少年在情緒、人際上的種種挑戰，衛福部嘉南療養院今年暑期推出「抱石情緒調適成長團體」，相關報告成果近日出爐。這場活動不只讓青少年體驗攀爬，更讓他們在挑戰中深刻學會了「接納情緒」，並成功降低了「孤立感」。

嘉南療養院院長吳文正表示，面對孩子的壓力，我們需要創新的方法。這次活動成功結合了運動和心理介入，讓孩子們在一個安全的環境中，透過攀爬學會接納自己的情緒，並感受到同儕的支持，成果令人鼓舞。

特別的是，報告發現成員們在暑假前測時的「正念覺察」分數到了開學後的測驗反而下降了。團隊分析，這可能和「認知負荷理論」有關。暑假時壓力小，開學後，課業和人際壓力一起來，大腦的「認知資源」被估滿，就比較難保持覺察了。

嘉療兒童青少年精神科主任李冠瑩指出，青少年正處於發展關鍵期。雖然我們觀察到開學壓力可能影響了正念分數，但更重要的是，活動在「共同人性」和「孤立感」這兩大核心上有顯著進步。這顯示活動成功創造了高滿意度的支持體驗，也難怪成員們都回饋「很好玩，希望下次可以再來」！

帶領活動的職能治療師劉文升與簡穎君說明，抱石強調的是「專注當下」與「一步步來」。活動中，成員們一起面對高牆、一起體驗身體的極限。

他們表示，當青少年發現「我正在經歷的困難，旁邊的人也懂」時，這種共享的經驗，就讓他們更懂得接納情緒，感覺自己不再是孤單一人。